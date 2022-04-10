Eski Fenerbahçeli Islam Slimani Sporting Lizbon'dan kovuldu! Antrenmanda...

FENERBAHÇE İÇİN HATA DEMİŞTİ

2018/2019 sezonunda Leicester City'den kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Islam Slimani, Türkiye macerasını "hata" olarak değerlendirdi. Slimani, Fransa kanalına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'ye geldiğimde Teknik Direktör bana güveniyordu ve oynatıyordu. Sonra bir gün bana kiralık olarak takıma katıldığım, gelecek yıl takımda olmayacağım ve idmanlara çıkmayacağımı söylediler. Ocak ayında teklifler vardı ama müsaade etmediler. Türkiye transferim bir hataydı" dedi.