Eski Fenerbahçeli Islam Slimani Sporting Lizbon'dan kovuldu! Antrenmanda...

Sporting Lizbon'un Tondela'yı 3-1 mağlup ettiği maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Sporting Lizbon forması giyen eski Fenerbahçeli Islam Slimani, takımının antrenmanından kovuldu.
FENERBAHÇE İÇİN HATA DEMİŞTİ
2018/2019 sezonunda Leicester City'den kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Islam Slimani, Türkiye macerasını "hata" olarak değerlendirdi. Slimani, Fransa kanalına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'ye geldiğimde Teknik Direktör bana güveniyordu ve oynatıyordu. Sonra bir gün bana kiralık olarak takıma katıldığım, gelecek yıl takımda olmayacağım ve idmanlara çıkmayacağımı söylediler. Ocak ayında teklifler vardı ama müsaade etmediler. Türkiye transferim bir hataydı" dedi.
31 MİLYON EUROLUK BONSERVİS
Islam Slimani, 2013 yılında Sporting'den 31 Milyon Euro'luk bonservis bedeli ile İngiltere için ayrılmıştı. Premier Lig'de Leicester City forması ile beklenen performansı ortaya koyamayan forvet, Fenerbahçe'ye kiralandı. Sarı-Lacivertliler ile çıktığı 25 maçta yalnızca 5 gol kaydederek, düşük performans sergiledi.