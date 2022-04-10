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Eski Fenerbahçeli Islam Slimani Sporting Lizbon'dan kovuldu! Antrenmanda...

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ancak eleştiri oklarının hedefi olan Islam Slimani, son olarak Sporting Lizbon'a geri dönmüştü. Islam Slimani, Sporting Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim tarafından kovuldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 09:56 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 10:20
Eski Fenerbahçeli Islam Slimani Sporting Lizbon'dan kovuldu! Antrenmanda...

Sporting Lizbon'un Tondela'yı 3-1 mağlup ettiği maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Sporting Lizbon forması giyen eski Fenerbahçeli Islam Slimani, takımının antrenmanından kovuldu.

Eski Fenerbahçeli Islam Slimani Sporting Lizbon'dan kovuldu! Antrenmanda...

FENERBAHÇE İÇİN HATA DEMİŞTİ
2018/2019 sezonunda Leicester City'den kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Islam Slimani, Türkiye macerasını "hata" olarak değerlendirdi. Slimani, Fransa kanalına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'ye geldiğimde Teknik Direktör bana güveniyordu ve oynatıyordu. Sonra bir gün bana kiralık olarak takıma katıldığım, gelecek yıl takımda olmayacağım ve idmanlara çıkmayacağımı söylediler. Ocak ayında teklifler vardı ama müsaade etmediler. Türkiye transferim bir hataydı" dedi.

Eski Fenerbahçeli Islam Slimani Sporting Lizbon'dan kovuldu! Antrenmanda...

31 MİLYON EUROLUK BONSERVİS
Islam Slimani, 2013 yılında Sporting'den 31 Milyon Euro'luk bonservis bedeli ile İngiltere için ayrılmıştı. Premier Lig'de Leicester City forması ile beklenen performansı ortaya koyamayan forvet, Fenerbahçe'ye kiralandı. Sarı-Lacivertliler ile çıktığı 25 maçta yalnızca 5 gol kaydederek, düşük performans sergiledi.

Eski Fenerbahçeli Islam Slimani Sporting Lizbon'dan kovuldu! Antrenmanda...

LYON'DAN SPORTİNG'E DÖNDÜ
Slimani, başarısız Fenerbahçe macerası sonrası Monaco'da kendini bulmuştu. Fransız ekibinde yıldızını yeniden parlatan Cezayirli forvet, sonrasında ise Lyon'a transfer olmuştu. Slimani'nin Sporting ile kontratı gelecek sezon sonunda bitiyor. Lyon'da yedek kalan ve Ocak ayında daha önce de formasını giydiği Sporting'e döndü

Eski Fenerbahçeli Islam Slimani Sporting Lizbon'dan kovuldu! Antrenmanda...

ATTIĞI GOLLER ŞAMPİYONLUK YARŞINDA TUTTU
Potekiz'de 8, bu sezon toplamda 27 maça çıkan Slimani, attığı gollerle takımı Sporting'i şampiyonluk yarışına tutunmasında büyük rol oynadı. Bitime 6 hafta kala 70 puanı bulunan Sporting, lider Porto'nun 6 puan gerisinde bulunuyor.

Eski Fenerbahçeli Islam Slimani Sporting Lizbon'dan kovuldu! Antrenmanda...

aİDMANDA UYGUNSUZ TAVIRLAR
Ara transferde bedelsiz geldiği Portekiz ekibinde bu sezon 8 lig maçına çıkan ve 4 gol atan tecrübeli santrforun idmandaki uygunsuz tavırlarının buna gerekçe gösterildiği belirtildi.

Eski Fenerbahçeli Islam Slimani Sporting Lizbon'dan kovuldu! Antrenmanda...

TEKNİK DİREKTÖR AMORIM KOVDU
Portekiz basınındaki haberlere göre 33 yaşındaki Slimani, isteksiz görüntüsü ve uygunsuz tavırları nedeniyle teknik direktör Ruben Amorim tarafından antrenmanı erken terketmek zorunda bırakıldı.

Eski Fenerbahçeli Islam Slimani Sporting Lizbon'dan kovuldu! Antrenmanda...

AYERİNE 16 YAŞINDA FUTBOLCU
Futbolcunun Tondela maçında ilk 11'de olmayacağının kendisine iletilmesinin ardından, antrenmandaki tavrının ortaya çıktığı iddia ediliyor. Slimani'nin bu akşam deplasmandaki Tondela maçının kadrosundan da çıkarıldığı, yerine 16 yaşındaki Rodrigo Ribeiro'nun kadroya alındığı belirtiliyor.

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