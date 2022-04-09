Son dakika spor haberleri: Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Ben prensip olarak derbide ev sahibinin bir adım önde olduğunu düşünürüm. Pazar günü de Kadıköy'de elli bin F.Bahçe taraftarı takımları için itici güç olacaktır.

Yine de maçlar sahada kazanılıyor. İş sahaya gelince de Fenerbahçe bir adım önde gözüküyor. Sarı-lacivertli takım net bir şekilde daha formda.