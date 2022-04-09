Son dakika spor haberleri: Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

ENDER BİLGİN - DERBİ DERBİDİR
Derbi haftasına girilirken Fenerbahçe liderin 15; Galatasaray ise 30 puan gerisinde.
ENDER BİLGİN - DERBİ DERBİDİR
Derbi haftasına girilirken Fenerbahçe liderin 15; Galatasaray ise 30 puan gerisinde.
Dolayısıyla ortada büyük bir yarış ve iddia yok. Ancak ezeli rakipler aralarında misket bile oynasa, orada büyük bir rekabet vardır.
Elbette Fenerbahçe'nin güçlü ikincilik iddiasını da göz ardı etmemek gerek.
Ben prensip olarak derbide ev sahibinin bir adım önde olduğunu düşünürüm. Pazar günü de Kadıköy'de elli bin F.Bahçe taraftarı takımları için itici güç olacaktır.
Yine de maçlar sahada kazanılıyor. İş sahaya gelince de Fenerbahçe bir adım önde gözüküyor. Sarı-lacivertli takım net bir şekilde daha formda.
Galatasaray'da ise özellikle Kerem'in boşluğunu dolduracak bir isim yok. Ancak Torrent'in yaklaşan seçim süreci öncesinde derbi galibiyetiyle gelecek seneye tutunmak isteyeceği de aşikâr. Mutlaka şapkadan tavşan çıkartmaya çalışacaktır.
Velhasıl, "derbide favori olmaz" klişesini tekrarlayacak değilim. Favori Fenerbahçe. Yine de "F.Bahçe kesin kazanır" demek kolay değil. Ben, derbi golsüz bitmez demekle yetiniyorum.