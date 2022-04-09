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Son dakika spor haberleri: Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak. Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin de mücadeleyi değerlendirirken dikkat çeken bir tahminde bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 08:00 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 08:00
Son dakika spor haberleri: Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

ENDER BİLGİN - DERBİ DERBİDİR

Derbi haftasına girilirken Fenerbahçe liderin 15; Galatasaray ise 30 puan gerisinde.

Son dakika spor haberleri: Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Dolayısıyla ortada büyük bir yarış ve iddia yok. Ancak ezeli rakipler aralarında misket bile oynasa, orada büyük bir rekabet vardır.

Son dakika spor haberleri: Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Elbette Fenerbahçe'nin güçlü ikincilik iddiasını da göz ardı etmemek gerek.

Son dakika spor haberleri: Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Ben prensip olarak derbide ev sahibinin bir adım önde olduğunu düşünürüm. Pazar günü de Kadıköy'de elli bin F.Bahçe taraftarı takımları için itici güç olacaktır.

Son dakika spor haberleri: Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Yine de maçlar sahada kazanılıyor. İş sahaya gelince de Fenerbahçe bir adım önde gözüküyor. Sarı-lacivertli takım net bir şekilde daha formda.

Son dakika spor haberleri: Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Galatasaray'da ise özellikle Kerem'in boşluğunu dolduracak bir isim yok. Ancak Torrent'in yaklaşan seçim süreci öncesinde derbi galibiyetiyle gelecek seneye tutunmak isteyeceği de aşikâr. Mutlaka şapkadan tavşan çıkartmaya çalışacaktır.

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