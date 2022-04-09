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Fenerbahçe'de İsmail Kartal başarısını Galatasaray ile taçlandırmak istiyor

Son dakika spor haberi: Göreve geldikten sonra Fenerbahçe’yi fabrika ayarlarına döndüren, son 7 haftada 6 galibiyet alarak Şampiyonlar Ligi potasına giren teknik direktör İsmail Kartal, Galatasaray derbisinde de 3 puan hedefliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 07:00
Fenerbahçe'de İsmail Kartal başarısını Galatasaray ile taçlandırmak istiyor

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam ediyor. İkincilik yarışını sürdürmek için kazanmak isteyen sarı-lacivertli takımda kritik maç teknik direktör İsmail Kartal için de özel anlam taşıyor. Vitor Pereira'nın gönderilmesinin ardından takımı devralan tecrübeli çalıştırıcı kısa sürede takımı toparlamayı başardı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal başarısını Galatasaray ile taçlandırmak istiyor

Oyuncuları tekrar motive eden, Samandıra'da kaybolan disiplini geri getiren 60 yaşındaki hoca, ligde 11 haftada sadece 1 kez yenilirken, 7 galibiyet+3 beraberlikle 24 puan topladı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal başarısını Galatasaray ile taçlandırmak istiyor

2.18 PUAN ORTALAMASI
Süper Lig'de kendi döneminin lideri olan İsmail Kartal, son 7 haftada 6 galibiyet+1 beraberlik alarak Şampiyonlar Ligi için de iddialı konuma geldi. Ligde 2.18 puan ortalaması yakalayan Kartal, 4 yıldır Kadıköy'de yenemedikleri Galatasaray'ı da devirerek başarısını taçlandırmak istiyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal başarısını Galatasaray ile taçlandırmak istiyor

Bu takdirde galibiyet serisi 4 maça çıkacak. Puan ortalaması ise 2.25'e yükselecek. Olası bir zaferin camiada, "Gelecek sezon da İsmail Kartal'la yola devam edilsin" tartışmalarını da alevlendirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal başarısını Galatasaray ile taçlandırmak istiyor

MESAİYE TAM KADRO DEVAM
Kanarya hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Samandıra'daki taktik ağırlıklı antrenmanda oyuncuların pres, pas ve gol çalışmaları üzerinde durduğu öğrenildi. Son antrenmanını bugün gerçekleştirecek olan sarı-lacivertliler ardından tesislerde kampa çekilecek.

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