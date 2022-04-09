Fenerbahçe'de İsmail Kartal başarısını Galatasaray ile taçlandırmak istiyor

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam ediyor. İkincilik yarışını sürdürmek için kazanmak isteyen sarı-lacivertli takımda kritik maç teknik direktör İsmail Kartal için de özel anlam taşıyor. Vitor Pereira'nın gönderilmesinin ardından takımı devralan tecrübeli çalıştırıcı kısa sürede takımı toparlamayı başardı.



Oyuncuları tekrar motive eden, Samandıra'da kaybolan disiplini geri getiren 60 yaşındaki hoca, ligde 11 haftada sadece 1 kez yenilirken, 7 galibiyet+3 beraberlikle 24 puan topladı.



