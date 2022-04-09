FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Arda Güler, Osayi Samuel ve Miguel Crespo Galatasaray derbisinde izlenecek!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe derbi mücadelesinde sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe derbi mücadelesinde sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.
Bu maçın hazırlıkları sürerken sarı-lacivertli takım için flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'la oynanacak derbide Fenerbahçe forması giyen 3 isim gözlem altında tutulacak. İşte ayrıntılar...
İspanya, İngiltere ve İtalya liglerinden scoutların Miguel Crespo, Osayi Samuel ve Arda Güler'i izlemeye gelecekleri belirtildi.
Öte yandan Kim Min Jae, Szalai ve Zajc'ın da bazı kulüpler tarafından gözlem altına alınması bekleniyor.
Crespo bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 karşılaşmada 3 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.
Fenerbahçe'nin gelecek vadeden isimlerinin başında gelen Arda Güler, bu sezon görev aldığı 8 lig maçında 2 gol atarken 2 asist yaptı.
Osayi Samuel ise bu sezon 38 maçta forma giyerken 2 gol atarken 4 de asiste imzasını attı.