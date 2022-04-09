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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Arda Güler, Osayi Samuel ve Miguel Crespo Galatasaray derbisinde izlenecek!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de Fenerbahçe'de kritik derbi mücadelesinde sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Bu karşılaşmada sarı-lacivertlilerde Arda Güler, Osayi Samuel ve Miguel Crespo o ülkelerden gelen scoutlar tarafından izlenecek. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 15:00
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Arda Güler, Osayi Samuel ve Miguel Crespo Galatasaray derbisinde izlenecek!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe derbi mücadelesinde sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Arda Güler, Osayi Samuel ve Miguel Crespo Galatasaray derbisinde izlenecek!

Bu maçın hazırlıkları sürerken sarı-lacivertli takım için flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Arda Güler, Osayi Samuel ve Miguel Crespo Galatasaray derbisinde izlenecek!

Galatasaray'la oynanacak derbide Fenerbahçe forması giyen 3 isim gözlem altında tutulacak. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Arda Güler, Osayi Samuel ve Miguel Crespo Galatasaray derbisinde izlenecek!

İspanya, İngiltere ve İtalya liglerinden scoutların Miguel Crespo, Osayi Samuel ve Arda Güler'i izlemeye gelecekleri belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Arda Güler, Osayi Samuel ve Miguel Crespo Galatasaray derbisinde izlenecek!

Öte yandan Kim Min Jae, Szalai ve Zajc'ın da bazı kulüpler tarafından gözlem altına alınması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Arda Güler, Osayi Samuel ve Miguel Crespo Galatasaray derbisinde izlenecek!

Crespo bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 karşılaşmada 3 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

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