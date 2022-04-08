Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Divock Origi...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak lider Trabzonspor'un oldukça gerisinde kalan Fenerbahçe, gözünü gelecek sezona çevirdi. Teknik direktör çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, aynı zamanda transfer için de aceleci davranıyor.

Kadrosunu kalitesi tartışılmayacak bir golüyle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de hedef Divock Origi'ydi. Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan oyuncu için sarı lacivertliler devreye girmişti.