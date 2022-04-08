Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Divock Origi...

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Divock Origi...

Süper Lig'de son 7 maçtaki çıkışıyla göz dolduran Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hedefi için yoluna devam ediyor. Bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilere Origi'den kötü haber geldi. İşte yıldız futbolcunun o tercihi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 09:01
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Divock Origi...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak lider Trabzonspor'un oldukça gerisinde kalan Fenerbahçe, gözünü gelecek sezona çevirdi. Teknik direktör çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, aynı zamanda transfer için de aceleci davranıyor.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Divock Origi...

Kadrosunu kalitesi tartışılmayacak bir golüyle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de hedef Divock Origi'ydi. Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan oyuncu için sarı lacivertliler devreye girmişti.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Divock Origi...

FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ!

Ancak İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Origi Fenerbahçe'nin teklifine yanaşmadı. Belçikalı yıldız için Newcastle United da devreye girerken Origi o teklifi de kabul etmedi.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Divock Origi...

Habere göre yıldız golcünün yeni durağı İtalya Serie A olacak. Milan ile anlaşması beklenen Origi için en iyi teklifin ise Newcastle tarafından yapıldığı kaydedildi.

DİĞER
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in pozu sosyal medyayı salladı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çocuklarını kucaklarına almaya sayılı günler kala…
HAVA DURUMU | Meteoroloji'den flaş uyarı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Gök gürültülü geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor