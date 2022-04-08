Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Divock Origi...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak lider Trabzonspor'un oldukça gerisinde kalan Fenerbahçe, gözünü gelecek sezona çevirdi. Teknik direktör çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, aynı zamanda transfer için de aceleci davranıyor.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak lider Trabzonspor'un oldukça gerisinde kalan Fenerbahçe, gözünü gelecek sezona çevirdi. Teknik direktör çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, aynı zamanda transfer için de aceleci davranıyor.
Kadrosunu kalitesi tartışılmayacak bir golüyle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de hedef Divock Origi'ydi. Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan oyuncu için sarı lacivertliler devreye girmişti.
FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ!
Ancak İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Origi Fenerbahçe'nin teklifine yanaşmadı. Belçikalı yıldız için Newcastle United da devreye girerken Origi o teklifi de kabul etmedi.
Habere göre yıldız golcünün yeni durağı İtalya Serie A olacak. Milan ile anlaşması beklenen Origi için en iyi teklifin ise Newcastle tarafından yapıldığı kaydedildi.