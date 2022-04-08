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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi taktiği belirlendi! O yıldıza özel görev

Son dakika spor haberi: Sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal kritik müsabakadan galibiyetle ayrılmak için planlarını hazırlıyor. Sarı-lacivertlilerde sağda Osayi, solda Novak ataklarda birer kanat oyuncusuna dönüşerek Rossi ile İrfan Can’a destek verecek. Mert Hakan ve Miha Zajc da Serdar Dursun’a yaklaşıp, gol arayacak. Öte yandan Kartal, son dönemin formda ismi Miguel Crespo'ya özel bir görev verecek. İşte Kanarya'nın derbi stratejisi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 07:01
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi taktiği belirlendi! O yıldıza özel görev

Galatasaray yenerek Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'nin derbi taktiği şekilleniyor. Hücum stratejisinde pazar günü ana rolün kanatlarda olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi taktiği belirlendi! O yıldıza özel görev

Rakibinin etkili savunmasını kenar organizasyonları ile aşmayı planlayan sarı- lacivertlilerde sağ ve sol açıkta oynayacak Diego Rossi ile İrfan Can Kahveci'ye beklerde yer alacak Filip Novak ile Osayi Samuel destek verecek. Top Fenerbahçe'ye geçtiğinde bu ikili birer kanat oyuncusu gibi ileriye çıkacak. Rossi ve İrfan Can ile ikili kombinasyonlar yapıp, pozisyon üretmeye çalışacak.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi taktiği belirlendi! O yıldıza özel görev

ERKEN GOL KOLAYLAŞTIRIR
Ceza sahasına yapılacak ortalarda top Serdar Dursun ile buluşturulmaya çalışacak. Mert Hakan Yandaş ile Miha Zajc da aralara girerek gol kovalayacak...

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi taktiği belirlendi! O yıldıza özel görev

CRESPO TAMPON GÖREVİ GÖRECEK!
Savunma da ihmal edilmeyecek. Orta sahada bu işin ana sorumlusu ise Miguel Crespo olacak. Portekizli top rakipteyken savunmanın önünde tampon görevi yaparak, Kim ve Serdar Aziz'i rahatlatacak.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi taktiği belirlendi! O yıldıza özel görev

Serdar Dursun da ileri uçta Nelsson ile Marcao'ya pers yaparak, topu rahat oyna sokmalarına engel olacak... Taraftarı önünde presle maça başlaması beklenen Fenerbahçe, erken golle psikolojik üstünlüğü tamamen ele geçirip kazanmak istiyor.

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