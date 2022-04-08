Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi taktiği belirlendi! O yıldıza özel görev

Rakibinin etkili savunmasını kenar organizasyonları ile aşmayı planlayan sarı- lacivertlilerde sağ ve sol açıkta oynayacak Diego Rossi ile İrfan Can Kahveci'ye beklerde yer alacak Filip Novak ile Osayi Samuel destek verecek. Top Fenerbahçe'ye geçtiğinde bu ikili birer kanat oyuncusu gibi ileriye çıkacak. Rossi ve İrfan Can ile ikili kombinasyonlar yapıp, pozisyon üretmeye çalışacak.

