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FENERBAHÇE HABERLERİ: Almanlardan Arda Güler'e büyük övgü!

Fenerbahçe spor haberleri: Fenerbahçe'nin gözbebeği Arda Güler, performansı ile büyülemeye devam ediyor. Taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan genç yıldız Alman basınında da gündem oldu. Almanlar genç oyuncu için "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyisi" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 07:00
FENERBAHÇE HABERLERİ: Almanlardan Arda Güler'e büyük övgü!

Arda Güler'in şöhreti Türkiye'yi aştı. Fenerbahçe formasıyla attığı goller ve yaptığı asistler Almanlar'ın dikkatini çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Almanlardan Arda Güler'e büyük övgü!

Almanya'nın en önemli spor kanallarından birisi olan Sport 1'de 17 yaşındaki futbolcu için "Türkiye'nin en büyük yeteneği" ifadelerini kullanıldı. Arda'dan uzun uzun övgüyle bahsedildi. Alman kanalında, Arda Güler için "Mesut Özil'in veliahtı olabilecek bir yetenek. Ancak o kendisine Alex de Souza'yı örnek aldı. Arda Güler sıra dışı bir yetenek ve şimdiden Süper Lig'i sarsmaya başladı" sözleri de dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Almanlardan Arda Güler'e büyük övgü!

Takvim'in derlediği habere göre; Geleceğin büyük yıldız adayı Arda Güler sahadayken Fenerbahçe rakip ağları tam 14 defa havalandırdı. Kanarya bu bölümde sadece 2 gol yedi. Arda'lı periyotta Sarı-Lacivertliler'in gol oranı 4.4 gibi inanılmaz bir rakama ulaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Almanlardan Arda Güler'e büyük övgü!

Taraftarlar 17 yaşındaki Arda Güler'i pazar gecesi Kadıköy'de ezeli rakipleri Galatasaray'a karşı sahada görmek istiyor. Ancak teknik direktör İsmail Kartal'ın genç futbolcuyu karşılaşma sonunda Aslan'ın yorulduğu anlara saklaması bekleniyor.

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