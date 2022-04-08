Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi dev bilanço! 3 milyar TL...

Pazar günü tüm Türkiye'de kalpler duracak, gözler Kadıköy'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde olacak. Bu sezonu kupasız kapatacak olan iki takım arasındaki bu dev mücadele, ezeli rakipler için prestijden çok daha öte anlam taşıyor. Fenerbahçe ikincilik için mücadele ederken, Galatasaray ise tarihinin en kötü sezonunda taraftarının yüzünü güldürmenin peşinde... Dünya derbisi aynı zamanda Türkiye'nin de en pahalı derbisi olarak göze çarpıyor. İki takımın kadro değerlerini incelendi Ortaya çıkan rakam tam tamına 3 milyar 823 milyon TL.

SZALAI İKİNCİ SIRADA BULUNUYOR F.Bahçe, 133 milyon 330 bin euroluk kadro değeriyle Süper Lig'in değerli takımı konumunda... Sarı-Lacivertliler'in en pahalı oyuncusu ise 15 milyon 500 bin euro değere sahip olan kaleci Altay Bayındır. 23 yaşındaki eldiveni 13 milyon 500 bin euro ile 24 yaşındaki Macar stoper Attila Szalai izliyor. F.Bahçe'ye geldiği anda 18 milyon euro değere sahip olan Diego Rossi, 7 aylık süreçte 5.5 milyon euro değer kaybetse de 12.5 milyon euroyla Sarı-Lacivertli takımın en değerli üçüncü ismi olarak göze çarpıyor. Bu üç futbolcuyu 11 milyon euro ile Güney Koreli Kim Min-jae izliyor.