Ferdi Kadıoğlu: Galatasaray'ı ezberliyoruz

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, yaklaşan Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu. Rakibi analiz ettiklerini bildiren Ferdi "Rakibimizle alakalı, onların nasıl oynadığına dair videolar izliyoruz. Savunmayı nasıl yapıyorlar, ofansta nasıllar… Bunlarla ilgili videolar izliyoruz. Biz de bunlar karşısında en iyi taktiği uygulamak adına yapmamız gerekenleri konuşuyoruz" dedi. "Dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesini oynayacağız. Her futbolcu böylesine güzel, böylesine harika bir atmosferde futbol oynamak ister" ifadesini kullanan sarı-lacivertlilerin genç yıldızı, 3 puanı alacak tarafın kendileri olduğuna inandığını da sözlerine ekledi.



"GURUR DUYUYORUM"

Yakalanan galibiyet serisiyle birlikte takımda oluşan pozitif havayı değerlendiren Ferdi Kadıoğlu, "Ben her hafta daha iyisini sergilediğimizi düşünüyorum. Haftalar geçtikçe çok daha iyi bir oyun ortaya koyuyoruz. Takımımla gurur duyuyorum. Aldıkları galibiyet serisinde dolayı mutluyum. Umarım bu serimiz daha da sürer ve buna inanıyoruz" şeklinde konuştu.