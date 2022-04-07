Fenerbahçe'de yıkım ekibi hazır! Galatasaray derbisinde...

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de yakaladığı çıkışı Galatasaray maçında da sürdürmeyi planlıyor. Teknik direktör İsmail Kartal da günlerdir tesislere kapandı ve Cimbom'un son maçlarını detaylı şekilde izledi.





Aldığı notları idmanlarda öğrencileriyle paylaşan deneyimli çalıştırıcı sarı-kırmızılılara karşı sahaya süreceği 11'i ve maç taktiğini de belirledi. İsmail Kartal, Kayserispor'u 4 golle rahat şekilde geçen kadroyu ilk aşamada bozmayı planlamıyor. Oturmuş savunmada sadece Novak ile Ferdi arasında kararsızdı.



