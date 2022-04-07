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Fenerbahçe'de yıkım ekibi hazır! Galatasaray derbisinde...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Dev maçta Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal derbi 11'ini ve taktiğini belirledi. Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray maçı için adeta tesislere kapandı. İsmail Kartal, Cimbom'a karşı Kayseri'yi 4 golle geçen takımı sahaya sürecek. Kartal, ağır Gomis'e değil Emre Kılınç ve Babel'e önlem alacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 07:00
Fenerbahçe'de yıkım ekibi hazır! Galatasaray derbisinde...

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de yakaladığı çıkışı Galatasaray maçında da sürdürmeyi planlıyor. Teknik direktör İsmail Kartal da günlerdir tesislere kapandı ve Cimbom'un son maçlarını detaylı şekilde izledi.

Fenerbahçe'de yıkım ekibi hazır! Galatasaray derbisinde...

Aldığı notları idmanlarda öğrencileriyle paylaşan deneyimli çalıştırıcı sarı-kırmızılılara karşı sahaya süreceği 11'i ve maç taktiğini de belirledi. İsmail Kartal, Kayserispor'u 4 golle rahat şekilde geçen kadroyu ilk aşamada bozmayı planlamıyor. Oturmuş savunmada sadece Novak ile Ferdi arasında kararsızdı.

Fenerbahçe'de yıkım ekibi hazır! Galatasaray derbisinde...

KEREM AKTÜRKOĞLU RAHATLIĞI
Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Galatasaray'da en çok bu sezonun parlayan ismi Kerem Aktürkoğlu'ndan çekiniyordu. Ancak genç yıldızın forma giymesi zor görünüyor. Usta çalıştırıcı 3 yerli mecburiyeti gereği bu bölgede Emre Kılınç'ın oynayacağını ön görüyor.

Fenerbahçe'de yıkım ekibi hazır! Galatasaray derbisinde...

Kartal, Bafetimbi Gomis'in ağırlığı sebebiyle kendilerine fazla sorun çıkaracağını düşünmüyor. Bu sebeple asıl önlemi şut tehdidi bulunan Emre Kılınç ve Ryan Babel üzerine almayı planlıyor. Bunu da öğrencilerine aktardı.

Fenerbahçe'de yıkım ekibi hazır! Galatasaray derbisinde...

RAKİBİ YORUNCA HIZLA VURACAK
İsmail Kartal, Galatasaray derbisinde sakatlıktan yeni çıkan Ferdi Kadıoğlu'nu ilk etapta kulübede başlatmayı planlıyor. Yunan yıldız Dimitrios Pelkas ve genç Arda Güler'i de 11'de düşünmüyor. Sarı-kırmızılıların ikinci yarıda yorulmasıyla birlikte 3 patlayıcı oyuncuyu da sahaya sürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de yıkım ekibi hazır! Galatasaray derbisinde...

İDMANLAR SÜRÜYOR
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimdeki çalışmada futbolcular bir hayli hırslıydı. Deneyimli çalıştırıcı da öğrencilerinin antrenman performansından bir hayli memnun kaldı.

Fenerbahçe'de yıkım ekibi hazır! Galatasaray derbisinde...

5 OYUNCU SINIRDA
Derbi öncesinde Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Luiz Gustavo, Filip Novak, Kim Min-Jae, Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

Fenerbahçe'de yıkım ekibi hazır! Galatasaray derbisinde...

DERBİ BİLETLERİNİN İLK PARTİSİ TÜKENDİ
Sarı-lacivertli camia tamamen Galatasaray maçına odaklanmış durumda. Dün büyük derbinin yüksek divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilicilikler için ayrılan öncelikli biletleri satışa sunuldu. 23 bin 894 biletin tamamı satıldı. Bugün Taraftar Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için satış işlemi gerçekleşecek.

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