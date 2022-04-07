Fenerbahçe'de Osayi Samuel'den Galatasaray derbisi ve transfer sözleri!

Hala değiştirmem gereken şeyler var. Çünkü ilk defa bu pozisyonda oynuyorum. Eğer kendimi bu pozisyonda geliştirirsem ileride sağ bek oynamayı daha da ciddiye alırım. Hem Vitor Pereira hem de İsmail Kartal'ın üzerimdeki etkisi çok fazla oldu.

TRANSFER DEDİKODULARI HAKKINDA...

Transfer konusunda isminin çıkmasıyla ilgili soruya cevap veren Osayi, "Bu tarz haberleri okumamaya çalışıyorum. Bazen duyduğum oluyor ama performansımı etkilemiyor. Benim yeteri kadar tecrübem var. İyi performans gösterince böyle dedikodular oluyor" şeklinde konuştu.