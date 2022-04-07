Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Osayi Samuel'den Galatasaray derbisi ve transfer sözleri!

Fenerbahçe'de Osayi Samuel'den Galatasaray derbisi ve transfer sözleri!

Son dakika spor haberi: Son haftalarda aldığı sonuçlarla taraftarını sevindiren Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde kritik müsabakaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde tüm planlar galibiyet üzerine kuruluyor. Kanarya'da sağ bek mevkisinde gösterdiği performansla beğeni toplayan Osayi Samuel transfer söylentileriyle ilgili konuştu ve Galatasaray derbisi hakkında değerlendirmede bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 17:54 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 18:13
Fenerbahçe'de Osayi Samuel'den Galatasaray derbisi ve transfer sözleri!

Fenerbahçe'de artan performansıyla dikkat çeken Osayi Samuel, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Taraftardan yoğun bir destek beklediklerini ifade eden 24 yaşındaki futbolcu, hangi pozisyonda olursa olsun derbide sahada olmak istediğini söyledi.

İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe'de Osayi Samuel'den Galatasaray derbisi ve transfer sözleri!

Osayi Samuel: Büyük bir derbi maçı oynayacağız. Tüm camia için çok önemli bir maç. Derbi için sabırsızlanıyoruz. Taraftarlarımıza ne kadar iyi olduğumuzu göstermek istiyoruz.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel'den Galatasaray derbisi ve transfer sözleri!

"DERBİDE OYNAMAK İSTİYORUM"
Hangi pozisyonda olursa olsun derbide oynamak istiyorum. Biz maç maç bakıyoruz, yüksek özgüvenle devam etmek istiyoruz. Bütün futbolcular bu maçın önemini biliyor. Derbide de son iki maçta olduğu gibi taraftarlarımızdan yoğun destek istiyoruz.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel'den Galatasaray derbisi ve transfer sözleri!

Hala değiştirmem gereken şeyler var. Çünkü ilk defa bu pozisyonda oynuyorum. Eğer kendimi bu pozisyonda geliştirirsem ileride sağ bek oynamayı daha da ciddiye alırım. Hem Vitor Pereira hem de İsmail Kartal'ın üzerimdeki etkisi çok fazla oldu.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel'den Galatasaray derbisi ve transfer sözleri!

TRANSFER DEDİKODULARI HAKKINDA...
Transfer konusunda isminin çıkmasıyla ilgili soruya cevap veren Osayi, "Bu tarz haberleri okumamaya çalışıyorum. Bazen duyduğum oluyor ama performansımı etkilemiyor. Benim yeteri kadar tecrübem var. İyi performans gösterince böyle dedikodular oluyor" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel'den Galatasaray derbisi ve transfer sözleri!

"FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLUYUM"
Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda hiç gülümsememesi ile alakalı soruya cevap veren Samuel, "Yanlış anlarda fotoğraflara yakalanıyorum. Burada çok mutluyum ve beni herkes mutlu ediyor. Bu tarz mesajlar geldi mutsuz olduğuma dair. Ben buraya ilk geldiğim andan beri çok iyi karşılandım, sadece fotoğraflarda yanlış anlarda yakalanıyorum" dedi.

DİĞER
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Londra'ya mı taşındı? Gerçek ortaya çıktı
Amatör maçta tekmeli yumruklu kavga!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor