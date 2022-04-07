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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Teklif yapıldı! Fenerbahçe'den Thijs Dallinga hamlesi!

Spor haberi... Yeni sezonda şampiyon bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe özellikle gol yollarında etkili bir ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Alınan bilgiye göe; Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Lacivertli ekip Excelsior'da kariyerini sürdüren Thijs Dallinga için harekete geçti ve ilk teklifini sundu. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 07:07
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Teklif yapıldı! Fenerbahçe'den Thijs Dallinga hamlesi!

Fenerbahçe bir yandan yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken bir yandan da genç ve gelecek vaat eden futbolcular için büyük bir çalışma yürütüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Teklif yapıldı! Fenerbahçe'den Thijs Dallinga hamlesi!

Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz günlerde 6 genç yıldız ile sözleşme yenileyen Sarı-Lacivertli yönetim Hollanda 2. Lig takımlarından Excelsior'da forma giyen 21 yaşındaki Thijs Dallinga için harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Teklif yapıldı! Fenerbahçe'den Thijs Dallinga hamlesi!

Avrupa'nın önemli kulüplerinin scoutları tarafından takip edilen Hollandalı futbolcu 2. Lig'de 34 maçta 31 gol atıp 8 de asist üretti. 2021 yılında Groningen'den Excelsior'a bedelsiz olarak transfer edilen 21 yaşındaki golcünün sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.

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