FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Aaron Boupendza kararı! Gelecek sezon...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro kurmasına rağmen zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için kolları sıvadı.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro kurmasına rağmen zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için kolları sıvadı.
Bir yandan teknik direktör arayışında olan sarı-lacivertliler, diğer yandan da takıma yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'de, Aaron Boupendza'nın gündeme geldiği iddia edilmişti. Sarı-lacivertlilerin Gabonlu golcü için kararı netleşti. İşte detaylar...
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda Hatayspor formasıyla gol kralı olan Aaron Boupendza, Al Arabi'ye geçmişti.
Adı sık sık Fenerbahçe ile anılsa da sarı-lacivertliler mental anlamda güven vermeyen Gabonlu oyuncuyu gelecek sezonun kadrosunda düşünmüyor.
Yöneticiler "Menajerler fiyat artırmak için adımızı kullanıyor. Bizim listemizde yok" ifadelerini kullanıyor.
Al Arabi formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 19 karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki Boupendza, 9 gol atarken 5 de asist yaptı.