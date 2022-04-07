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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Aaron Boupendza kararı! Gelecek sezon...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de, gündeme Gabonlu forvet Aaron Boupendza'nın geldiği iddia edilmişti. Sarı-lacivertlilerin bu transferdeki kararı belli oldu. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 08:30
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Aaron Boupendza kararı! Gelecek sezon...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro kurmasına rağmen zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Aaron Boupendza kararı! Gelecek sezon...

Bir yandan teknik direktör arayışında olan sarı-lacivertliler, diğer yandan da takıma yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Aaron Boupendza kararı! Gelecek sezon...

Fenerbahçe'de, Aaron Boupendza'nın gündeme geldiği iddia edilmişti. Sarı-lacivertlilerin Gabonlu golcü için kararı netleşti. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Aaron Boupendza kararı! Gelecek sezon...

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda Hatayspor formasıyla gol kralı olan Aaron Boupendza, Al Arabi'ye geçmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Aaron Boupendza kararı! Gelecek sezon...

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılsa da sarı-lacivertliler mental anlamda güven vermeyen Gabonlu oyuncuyu gelecek sezonun kadrosunda düşünmüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Aaron Boupendza kararı! Gelecek sezon...

Yöneticiler "Menajerler fiyat artırmak için adımızı kullanıyor. Bizim listemizde yok" ifadelerini kullanıyor.

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