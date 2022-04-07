FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Aaron Boupendza kararı! Gelecek sezon...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro kurmasına rağmen zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe , gelecek sezon için kolları sıvadı.

Bir yandan teknik direktör arayışında olan sarı-lacivertliler, diğer yandan da takıma yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.