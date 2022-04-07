FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de karar verildi! İşte Kim'in bonservis bedeli

Fenerbahçe'de Miha Zajc, Crespo, Arda Güler, Kim, Szalai ve Pelkas'a teklif geldiği ve Sarı-Lacivertli yönetimin de bu teklifleri tek tek değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Gelecek sezonun planlaması doğrultusunda yönetimin gelen tekliflerden sadece Kim'e izin vereceği belirlendi.

23 MİLYON EURO'YU VEREN ALIR Takvim'in haberine göre; Kim Min Jae'nin sözleşmesinde yer alan 23 milyon Euro'luk maddeyi işletecek olan Sarı- Lacivertli yönetimin Güney Koreli oyuncuyu bu rakamın altına satmayı düşünmediği belirlendi.