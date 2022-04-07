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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de karar verildi! İşte Kim'in bonservis bedeli

Spor haberi... Yeni sezon için kolları erkenden sıvayan Fenerbahçe, yeni sezonda yepyeni bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandırırken kadroya katacağı isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de vedalaşmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar yeni transferler kaynak yaratmak isterken; Kim, Szalai, Crespo, Zajc, Pelkas ve Arda Güler gibi birçok isme teklifler olduğu öğrenildi. Yönetimin Güney Koreli yıldızın ayrılmasına izin vereceği kaydedilirken, bonservis bedeli ise belirlendi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 07:06
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de karar verildi! İşte Kim'in bonservis bedeli

Fenerbahçe'de Miha Zajc, Crespo, Arda Güler, Kim, Szalai ve Pelkas'a teklif geldiği ve Sarı-Lacivertli yönetimin de bu teklifleri tek tek değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Gelecek sezonun planlaması doğrultusunda yönetimin gelen tekliflerden sadece Kim'e izin vereceği belirlendi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de karar verildi! İşte Kim'in bonservis bedeli

23 MİLYON EURO'YU VEREN ALIR

Takvim'in haberine göre; Kim Min Jae'nin sözleşmesinde yer alan 23 milyon Euro'luk maddeyi işletecek olan Sarı- Lacivertli yönetimin Güney Koreli oyuncuyu bu rakamın altına satmayı düşünmediği belirlendi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de karar verildi! İşte Kim'in bonservis bedeli

ARDA ANCAK İLERLEYEN YILLARDA

Fenerbahçe'nin gelecek sezon orta sahada Miha Zajc ve Crespo'ya ihtiyacı olduğu Arda'nın ise ancak ilerleyen yıllarda satışına izin verilebileceği bildirildi. Yönetim Szalai ve Pelkas'ı da kadroda tutmayı planlıyor.

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