Haberler Fenerbahçe SPOR HABERİ - Fenerbahçe'den 3'lü transfer operasyonu! İşte listedeki isimler...

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'den 3'lü transfer operasyonu! İşte listedeki isimler...

Spor haberi... Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe yeni sezona bambaşka bir kadro ile start vermek istiyor. Birçok ismi listesine alan Sarı-Lacivertliler, Danimarka Ligi ekiplerinden Midtjylland forması giyen 3 isme kancayı attı. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den gençlik operasyonu! İşte listedeki 3 isim...

Kötü geçen sezonların ardından güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, gelecek yılları da düşünerek genç ve potansiyelli isimlerin peşine düştü. Midtjylland forması giyen 3 futbolcu Kanarya'nın hedefinde.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den gençlik operasyonu! İşte listedeki 3 isim...

Sarı-lacivertlilerin en çok üzerinde durduğu isim ön libero Raphael Onyedika. 20 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun Danimarka ekibiyle 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den gençlik operasyonu! İşte listedeki 3 isim...

Monaco ve PSV de Raphael'in peşinde. 1.84 boyundaki futbolcu hem güçlü hem de çok teknik. Kanarya bu ismi alarak gelecekte yüksek rakamlara satmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den gençlik operasyonu! İşte listedeki 3 isim...

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Kanarya aynı kulüpten iki Brezilyalı oyuncuyu da izlemeye almış durumda. Biri 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Evander.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den gençlik operasyonu! İşte listedeki 3 isim...

Diğeri de 22'lik forvet Junior Brumado. Fenerbahçe 3 genç futbolcu için de sezon sonunda Midtjylland ile masaya oturacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den gençlik operasyonu! İşte listedeki 3 isim...

Raphael Onyedika'nın bonservis bedeli 3 milyon euro. Evander'in piyasa değeri 7 milyon euro. Brumado ise 2 milyon euro.

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