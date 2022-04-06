SPOR HABERİ - Fenerbahçe'den 3'lü transfer operasyonu! İşte listedeki isimler...

Kötü geçen sezonların ardından güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe , gelecek yılları da düşünerek genç ve potansiyelli isimlerin peşine düştü. Midtjylland forması giyen 3 futbolcu Kanarya'nın hedefinde.

Sarı-lacivertlilerin en çok üzerinde durduğu isim ön libero Raphael Onyedika. 20 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun Danimarka ekibiyle 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

Monaco ve PSV de Raphael'in peşinde. 1.84 boyundaki futbolcu hem güçlü hem de çok teknik. Kanarya bu ismi alarak gelecekte yüksek rakamlara satmayı hedefliyor.