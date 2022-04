‘Galatasaray’dan üstünüz’

F.Bahçe'nin yıldız isimlerinden İrfan Can kahveci, G.Saray derbisi hakkında konuştu. Kadro kalitesi olarak daha iyi olduklarını belirten İrfan Can, "Şu an baktığımızda rakibimizin bir iddiası yok. Tek amaçları bizi yenmek olacaktır. Bizim ikincilik için büyük bir iddiamız var. Aynı şekilde bir serimiz var ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Yeneceğimizi düşünüyorum çünkü kadro kalitemiz onlara göre daha üst seviyede" dedi. Sarı-lacivertli futbolcu yabancı oyuncuların da bu maçın bilincinde olduğunu kaydedip "Onlar da nasıl bir derbi olduğunu biliyorlar. Çünkü dünyanın en büyük derbilerinden biri" diye konuştu.

DESTEKLESİNLER

İrfan, sarı-lacivertli taraftarlara da çağrıda bulundu: Beklentimiz maç bitene kadar bize destek olsunlar. Sonuna kadar yanımızda olsunlar. Zaten öyle olduğunda bizi stadımızda yenecek takım yok. Diğer takımlarda oynarken de Şükrü Saracoğlu'na geldiğimde o büyülü havasını hissediyorum. Taraftarlarımız yanımızda olduğu sürece o stattan kimse çıkamaz.

HOCA DA DERBİ HAVASINDA

İrfan Can, teknik patron İsmail Kartal'a da bir parantez açtı. İrfan "Hoca zaten hep bizimle birebir konuşuyor. Derbi için de konuşuruz. O da mutlu. Derbi havasına girdi. Seri olduğu için de yüzü gülüyor. Hoca ile güzel bir iletişimimiz var. O zaten F.Bahçe'nin içinden gelen biri. Takımla yaptığı toplantılarda, analizlerde bunu gösteriyor. Her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.