Ferdi Kadıoğlu'dan sakatlık ve Galatasaray derbisi açıklaması!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki futbolcu sakatlığıyla ilgili konuştu ve hafta sonu oynanacak derbi hakkında çarpıcı sözler sarf etti.
İşte o sözler...
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki futbolcu sakatlığıyla ilgili konuştu ve hafta sonu oynanacak derbi hakkında çarpıcı sözler sarf etti.
İşte o sözler...
Ferdi Kadıoğlu: Sakatlık sürecim benim için zordu çünkü iyi bir form yakalamıştım ve önümüzde zorlu maçlar vardı. Antrenörle ve fizyoterapistler ile çok vakit geçirdim ve şu anda eskisinden de güçlü hissediyorum.
İsmail Hoca ile aramda güzel bir ilişki var. Her zaman bana nasıl olduğumu sordu ve ben de ona her hazır olduğumu söyledim. Kendimi şu anda oldukça güçlü hissediyorum.
Sakatlık her zaman bir oyuncu için üzücü bir şeydir. Ben de üzgün hissettim ancak o an tedavinize odaklanıp bir an önce dönmeye çalışmanız gerekli. Çalışmalarımı sürdürüyorum ve kendimi güçlendirerek oynamak istiyorum.
Taraftarlar sakatlık sürecimde beni sürekli sordular. Bana çok pozitif mesajlar attılar. Destekleri için çok teşekkür ederim.
"GALATASARAY'A KARŞI OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"
Derbi hazırlıkları iyi gidiyor. Rakibimizle ilgili videolar izliyoruz. Onların nasıl hücum yaptığını, nasıl savunma yaptığını öğreniyoruz. Her oyuncu böyle maçlarda oynamak ister. Motivasyonumuz çok yüksek. En iyi neticeyi almak istiyoruz.
Genç bir oyuncuyum ancak daha önce derbilerde oynadım. Harika hissettiriyor. Dolu bir stadyumun önünde Galatasaray'a karşı oynamak için sabırsızlanıyorum.
Şu an itibarıyla sabırsızlıkla hafta sonunu bekliyoruz. Dünyanın en büyük maçlarından birini oynayacağı ve hep birlikte neler olacağını göreceğiz. Her futbolcu böylesine güzel, böylesine harika bir atmosferde futbol oynamak ister. Bizler de mümkün olan en iyi neticeyi almak istiyoruz.