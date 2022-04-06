Haberler Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'dan sakatlık ve Galatasaray derbisi açıklaması!

Ferdi Kadıoğlu'dan sakatlık ve Galatasaray derbisi açıklaması!

Son dakika spor haberi: Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe'de gözler Galatasaray maçına çevrildi. Ezeli rakibini Kadıköy Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak olan sarı-lacivertlilerle tüm planlar galibiyet üzerine kuruluyor. Kanarya'nın yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu kritik müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki oyuncu, sakatlığı ve Galatasaray derbisi hakkında önemli ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 18:12
Ferdi Kadıoğlu'dan sakatlık ve Galatasaray derbisi açıklaması!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki futbolcu sakatlığıyla ilgili konuştu ve hafta sonu oynanacak derbi hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

İşte o sözler...

Ferdi Kadıoğlu'dan sakatlık ve Galatasaray derbisi açıklaması!

Ferdi Kadıoğlu: Sakatlık sürecim benim için zordu çünkü iyi bir form yakalamıştım ve önümüzde zorlu maçlar vardı. Antrenörle ve fizyoterapistler ile çok vakit geçirdim ve şu anda eskisinden de güçlü hissediyorum.

Ferdi Kadıoğlu'dan sakatlık ve Galatasaray derbisi açıklaması!

İsmail Hoca ile aramda güzel bir ilişki var. Her zaman bana nasıl olduğumu sordu ve ben de ona her hazır olduğumu söyledim. Kendimi şu anda oldukça güçlü hissediyorum.

Ferdi Kadıoğlu'dan sakatlık ve Galatasaray derbisi açıklaması!

Sakatlık her zaman bir oyuncu için üzücü bir şeydir. Ben de üzgün hissettim ancak o an tedavinize odaklanıp bir an önce dönmeye çalışmanız gerekli. Çalışmalarımı sürdürüyorum ve kendimi güçlendirerek oynamak istiyorum.

Ferdi Kadıoğlu'dan sakatlık ve Galatasaray derbisi açıklaması!

Taraftarlar sakatlık sürecimde beni sürekli sordular. Bana çok pozitif mesajlar attılar. Destekleri için çok teşekkür ederim.

Ferdi Kadıoğlu'dan sakatlık ve Galatasaray derbisi açıklaması!

"GALATASARAY'A KARŞI OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"
Derbi hazırlıkları iyi gidiyor. Rakibimizle ilgili videolar izliyoruz. Onların nasıl hücum yaptığını, nasıl savunma yaptığını öğreniyoruz. Her oyuncu böyle maçlarda oynamak ister. Motivasyonumuz çok yüksek. En iyi neticeyi almak istiyoruz.

Ferdi Kadıoğlu'dan sakatlık ve Galatasaray derbisi açıklaması!

Genç bir oyuncuyum ancak daha önce derbilerde oynadım. Harika hissettiriyor. Dolu bir stadyumun önünde Galatasaray'a karşı oynamak için sabırsızlanıyorum.

Ferdi Kadıoğlu'dan sakatlık ve Galatasaray derbisi açıklaması!

Şu an itibarıyla sabırsızlıkla hafta sonunu bekliyoruz. Dünyanın en büyük maçlarından birini oynayacağı ve hep birlikte neler olacağını göreceğiz. Her futbolcu böylesine güzel, böylesine harika bir atmosferde futbol oynamak ister. Bizler de mümkün olan en iyi neticeyi almak istiyoruz.

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