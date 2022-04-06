Ferdi Kadıoğlu'dan sakatlık ve Galatasaray derbisi açıklaması!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki futbolcu sakatlığıyla ilgili konuştu ve hafta sonu oynanacak derbi hakkında çarpıcı sözler sarf etti. İşte o sözler...

Ferdi Kadıoğlu: Sakatlık sürecim benim için zordu çünkü iyi bir form yakalamıştım ve önümüzde zorlu maçlar vardı. Antrenörle ve fizyoterapistler ile çok vakit geçirdim ve şu anda eskisinden de güçlü hissediyorum.