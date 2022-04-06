Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü Vitor Pereira Corinthians'ta yıkıma sebebiyet verdi! "Utanç verici"

Libertadores Kupası ilk hafta maçında Vitor Pereira yönetimindeki Corinthians, deplasmanda karşı karşıya geldiği Always Ready'e 2-0 mağlup olarak turnuvaya tatsız başladı.
Estadio Hernando Siles'de oynanan mücadelede ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan Marcos Daniel Riquelme ile 46. dakikada Rodrigo Luis Ramallo Cornejo kaydetti. Konuk takım ise müsabaka boyunca gol sevinci yaşayamadı.
Corinthians, Libertadores Kupası ikinci hafta maçında 14 Nisan tarihinde sahasında Cali'yi ağırlayacak.