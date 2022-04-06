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Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü Vitor Pereira Corinthians'ta yıkıma sebebiyet verdi! "Utanç verici"

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan ve sonrasında Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'ın yolunu tutan Vitor Pereira, yeni takımında da istediğini bilemedi. Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi'si olarak bilinen Libertadores Kupası ilk hafta maçında mağlup olan Corinthians'ta taraftarlar, isyan bayrağını açtı. İşte yaşananlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 13:24
Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü Vitor Pereira Corinthians'ta yıkıma sebep verdi! "Utanç verici"

Libertadores Kupası ilk hafta maçında Vitor Pereira yönetimindeki Corinthians, deplasmanda karşı karşıya geldiği Always Ready'e 2-0 mağlup olarak turnuvaya tatsız başladı.

Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü Vitor Pereira Corinthians'ta yıkıma sebep verdi! "Utanç verici"

Estadio Hernando Siles'de oynanan mücadelede ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan Marcos Daniel Riquelme ile 46. dakikada Rodrigo Luis Ramallo Cornejo kaydetti. Konuk takım ise müsabaka boyunca gol sevinci yaşayamadı.

Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü Vitor Pereira Corinthians'ta yıkıma sebep verdi! "Utanç verici"

Corinthians, Libertadores Kupası ikinci hafta maçında 14 Nisan tarihinde sahasında Cali'yi ağırlayacak.

Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü Vitor Pereira Corinthians'ta yıkıma sebep verdi! "Utanç verici"

PEREIRA'NIN DÜŞÜŞÜ SÜRÜYOR

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilen Vitor Pereira, yeni takımı Corinthians'ta da beklentilerin uzağında kaldı.

Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü Vitor Pereira Corinthians'ta yıkıma sebep verdi! "Utanç verici"

Son olarak Brezilya Paulista Ligi yarı finalinde Sao Paulo'ya 2-1 mağlup olan Vitor Pereira yönetimindeki Corinthians elenmişti. Brezilya temsilcisi şimdi de Libertadores'e mağlubiyetle başlamış oldu.

Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü Vitor Pereira Corinthians'ta yıkıma sebep verdi! "Utanç verici"

Portekizli teknik adamla birlikte 7 resmi müsabakaya çıkan Corinthians, 2 kez sahadan galip ayrılırken 4 kez rakiplerine mağlup oldu. Brezilya ekibi bu 7 maçlık periyotta 1 kez de beraberlik elde etti.

Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü Vitor Pereira Corinthians'ta yıkıma sebep verdi! "Utanç verici"

"UTANÇ VERİCİ"

Hürriyet'in derlediği habere göre, sosyal medyanın en büyük Corinthians platformu olan Meu Timao, 2-0 kaybedilen Always Ready maçı sonrasında "utanç verici" yazılı bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü Vitor Pereira Corinthians'ta yıkıma sebep verdi! "Utanç verici"

Söz konusu paylaşım kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı.

Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü Vitor Pereira Corinthians'ta yıkıma sebep verdi! "Utanç verici"

VITOR PEREIRA'DAN SONRA CORINTHIANS

Sao Paulo 1-0 Corinthians (Paulista)
Corinthians 5-0 Ponte Preta (Paulista)
Palmeria 2-1 Corinthians (Paulista)
Novorizontino 0-1 Corinthians (Paulista)
Corinthians 1-1 Guarani (Paulista)
Sao Paulo 2-1 Corinthians (Paulista)
Always Ready 2-0 Corinthians (Libertadores)

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