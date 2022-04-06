Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü Vitor Pereira Corinthians'ta yıkıma sebebiyet verdi! "Utanç verici"

Son olarak Brezilya Paulista Ligi yarı finalinde Sao Paulo'ya 2-1 mağlup olan Vitor Pereira yönetimindeki Corinthians elenmişti. Brezilya temsilcisi şimdi de Libertadores'e mağlubiyetle başlamış oldu.

Portekizli teknik adamla birlikte 7 resmi müsabakaya çıkan Corinthians, 2 kez sahadan galip ayrılırken 4 kez rakiplerine mağlup oldu. Brezilya ekibi bu 7 maçlık periyotta 1 kez de beraberlik elde etti.