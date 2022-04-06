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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bologna'nın Pelkas ısrarı sürüyor! Bir kez daha...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürerken takımın Yunan yıldızı Pelkas'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre İtalyan ekibi Bologna'nın daha önce de istediği Pelkas için bir kez daha devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 08:05
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bologna'nın Pelkas ısrarı sürüyor! Bir kez daha...

Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe zorlu derbi mücadelesinin hazırlıklarını sürdürürken takımın Yunan yıldızı Pelkas hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bologna'nın Pelkas ısrarı sürüyor! Bir kez daha...

Takvim'de yer alan habere göre geçen sezon Pelkas'ı transfer etmek isteyen ancak başaramayan Bologna bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bologna'nın Pelkas ısrarı sürüyor! Bir kez daha...

Geçtiğimiz sezon Yunan yıldızı transfer etmek isteyen İtalyan kulübü, Fenerbahçe engeline takılmıştı. Sarı-lacivertliler, Pelkas'ı bırakmamıştı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bologna'nın Pelkas ısrarı sürüyor! Bir kez daha...

Bologna'nın bir kez daha Pelkas'a teklif yaptığı ve Yunan yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bologna'nın Pelkas ısrarı sürüyor! Bir kez daha...

Sarı-lacivertlilerin Yunan oyuncu için 4 milyon euro istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bologna'nın Pelkas ısrarı sürüyor! Bir kez daha...

Bologna, 28 yaşındaki Pelkas'a 3 yıllık imza attırmak istiyor...

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