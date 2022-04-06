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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın Kerem Aktürkoğlu planı! Galatasaray derbisinde...

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçtan 6'sını kazanarak lig ikinciliği için umutlanan Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Dev maç için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ile ilgili plan da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 10:08
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın Kerem Aktürkoğlu planı! Galatasaray derbisinde...

Fenerbahçe, 10 Nisan'da Kadıköy'de oynanacak Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlara devam eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın elini güçlendiren önemli bir konu da orta sahada yakalanan başarı oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın Kerem Aktürkoğlu planı! Galatasaray derbisinde...

Galatasaray maçı öncesi hem Miha Zajc hem Miguel Crespo hem de İrfan Can Kahveci çok formdalar. Özellikle Crespo'nun orta sahada ortaya koyduğu enerji herkesi memnun ediyor. Derbide de Crespo-Zajc uyumunun takımın işine yarayacağı kaydediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın Kerem Aktürkoğlu planı! Galatasaray derbisinde...

KİLİT İSİM FERDİ!

Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a karşı önemli bir derbi mücadelesine çıkacak Fenerbahçe'de hem rakip analizlerinde hem de taktik çalışmalarda Ferdi Kadıoğlu'nun ismi ön plana çıkıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın Kerem Aktürkoğlu planı! Galatasaray derbisinde...

Sakatlığını tamamen atlatan ve Kayserispor deplasmanında süre alan Ferdi'nin Galatasaray maçının kilit ismi olması hedefleniyor. Ferdi'nin sol bek başlamasının yanı sıra ilk 11'de olmayıp daha sonra oyuna dahil edilebileceği de kaydediliyor. Genç yıldızın esas yeri olan sol açıkta da kullanılması hesaplanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın Kerem Aktürkoğlu planı! Galatasaray derbisinde...

Novak ve Szalai gibi sol bekte oynayan iki ismin şu an hazır olması Ferdi'yi sol açıkta kullanma anlamında İsmail Kartal'ı rahatlatıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın Kerem Aktürkoğlu planı! Galatasaray derbisinde...

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA GÖRE KADRO

Milliyet'in haberine göre; şu anda Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun durumunu da takip eden sarı-lacivertliler, rakibin Kerem'li ya da Kerem'siz kadrosuna göre birçok opsiyonun üzerinde duruyor.

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