FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın Kerem Aktürkoğlu planı! Galatasaray derbisinde...

Sakatlığını tamamen atlatan ve Kayserispor deplasmanında süre alan Ferdi'nin Galatasaray maçının kilit ismi olması hedefleniyor. Ferdi'nin sol bek başlamasının yanı sıra ilk 11'de olmayıp daha sonra oyuna dahil edilebileceği de kaydediliyor. Genç yıldızın esas yeri olan sol açıkta da kullanılması hesaplanıyor.

Novak ve Szalai gibi sol bekte oynayan iki ismin şu an hazır olması Ferdi'yi sol açıkta kullanma anlamında İsmail Kartal'ı rahatlatıyor.