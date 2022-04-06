FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın Kerem Aktürkoğlu planı! Galatasaray derbisinde...

Fenerbahçe, 10 Nisan'da Kadıköy'de oynanacak Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlara devam eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın elini güçlendiren önemli bir konu da orta sahada yakalanan başarı oldu.
Galatasaray maçı öncesi hem Miha Zajc hem Miguel Crespo hem de İrfan Can Kahveci çok formdalar. Özellikle Crespo'nun orta sahada ortaya koyduğu enerji herkesi memnun ediyor. Derbide de Crespo-Zajc uyumunun takımın işine yarayacağı kaydediliyor.
KİLİT İSİM FERDİ!
Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a karşı önemli bir derbi mücadelesine çıkacak Fenerbahçe'de hem rakip analizlerinde hem de taktik çalışmalarda Ferdi Kadıoğlu'nun ismi ön plana çıkıyor.