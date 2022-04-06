‘Bu derbi çok önemli’

Teknik patron İsmail Kartal da öğrencileriyle konuşmalarında hep bunu dile getiriyor. Usta hoca "7'de 6 yaptık ama camiamız için bu derbinin anlamı çok başka. G.Saray maçını kazanmak bizim için çok önemli" diyor.

3 MAÇTIR KAZANIYOR

F.Bahçe, G.Saray derbisine büyük bir moralle hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler son 3 maçta 3 galibiyet elde etti. Bu maçlarda 11 defa fileleri sarstı. Sadece 3 gole izin verdi. Kanarya, ezeli rakibini de devirip serisini sürdürmek ve Devler Ligi biletini kovalamak istiyor. Kanarya derbide arkasında 50 bin kişilik taraftar topluluğuyla oynayacak.