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‘Bu derbi çok önemli’

Sarı-lacivertliler, dört gözle ezeli rakiplerini bekliyor. İstim üzerinde olan Kanarya'da hedef galibiyet serisini sürdürmek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
‘Bu derbi çok önemli’

Teknik patron İsmail Kartal da öğrencileriyle konuşmalarında hep bunu dile getiriyor. Usta hoca "7'de 6 yaptık ama camiamız için bu derbinin anlamı çok başka. G.Saray maçını kazanmak bizim için çok önemli" diyor.

3 MAÇTIR KAZANIYOR
F.Bahçe, G.Saray derbisine büyük bir moralle hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler son 3 maçta 3 galibiyet elde etti. Bu maçlarda 11 defa fileleri sarstı. Sadece 3 gole izin verdi. Kanarya, ezeli rakibini de devirip serisini sürdürmek ve Devler Ligi biletini kovalamak istiyor. Kanarya derbide arkasında 50 bin kişilik taraftar topluluğuyla oynayacak.

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