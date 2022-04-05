Osayi çok farklı

Sağ beke iyice alışan Osayi Samuel'in istatistikleri parmak ısırtıyor. Nijeryalı oyuncu son Kayseri maçında sahanın en çok çalım atan (4'te 4) oyuncusu olurken, en çok pas arası yapan ve ikili mücadele kazanan ismi olmayı da başardı. Osayi şimdi gözünü G.Saray'a çevirdi.
Sağ beke iyice alışan Osayi Samuel'in istatistikleri parmak ısırtıyor. Nijeryalı oyuncu son Kayseri maçında sahanın en çok çalım atan (4'te 4) oyuncusu olurken, en çok pas arası yapan ve ikili mücadele kazanan ismi olmayı da başardı. Osayi şimdi gözünü G.Saray'a çevirdi.