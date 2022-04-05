Haberler Fenerbahçe Osayi çok farklı

Osayi çok farklı

Sağ beke iyice alışan Osayi Samuel'in istatistikleri parmak ısırtıyor. Nijeryalı oyuncu son Kayseri maçında sahanın en çok çalım atan (4'te 4) oyuncusu olurken, en çok pas arası yapan ve ikili mücadele kazanan ismi olmayı da başardı. Osayi şimdi gözünü G.Saray'a çevirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 06:50
Osayi çok farklı
Sağ beke iyice alışan Osayi Samuel'in istatistikleri parmak ısırtıyor. Nijeryalı oyuncu son Kayseri maçında sahanın en çok çalım atan (4'te 4) oyuncusu olurken, en çok pas arası yapan ve ikili mücadele kazanan ismi olmayı da başardı. Osayi şimdi gözünü G.Saray'a çevirdi.
DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil'e sürpriz teklif! Eski Beşiktaşlı yıldızların yanına gidiyor...
Hande Erçel ve kardeşi Gamze Erçel İtalya'yı salladı! Geceliği 20 bin TL'lik...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor