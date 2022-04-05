Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası çifte müjde! Altay Bayındır ve Serdar Aziz...

Fenerbahçe'de gözler 10 Nisan Pazar günü Kadıköy'de Galatasaray ile oynanacak olan dev derbiye çevrilirken yönetim ise bir yandan da iç transferle ilgili önemli adımlar atıyor...

Takımdaki 6 genç futbolcu ile yeni sözleşme imzalanmasının ardından Altay Bayındır ve Serdar Aziz gibi tecrübeli oyuncularla da masaya oturan Sarı-Lacivertli yönetim, Galatasaray derbisi sonrası iki futbolcu ile yürütülen görüşmeleri mutlu sonla noktalamak istiyor.