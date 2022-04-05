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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası çifte müjde! Altay Bayındır ve Serdar Aziz...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler bir yandan Süper Lig'i ilk 2 sırada bitirmek isterken, diğer yandan da iş transfer çalışmalarına başladı. Buna göre Fenerbahçe yönetimi, Altay Bayındır ve Serdar Aziz ile yeni sözleşme imzalamaya çok yaklaştı. Öte yandan Galatasaray derbisi öncesi iki oyuncu için de yeni gelişmeler yaşanabileceği aktarılıyor. Peki, Altay Bayındır ve Serdar Aziz'in sözleşme süreleri ne kadar olacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 13:34
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası çifte müjde! Altay Bayındır ve Serdar Aziz...

Fenerbahçe'de gözler 10 Nisan Pazar günü Kadıköy'de Galatasaray ile oynanacak olan dev derbiye çevrilirken yönetim ise bir yandan da iç transferle ilgili önemli adımlar atıyor...

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası çifte müjde! Altay Bayındır ve Serdar Aziz...

Takımdaki 6 genç futbolcu ile yeni sözleşme imzalanmasının ardından Altay Bayındır ve Serdar Aziz gibi tecrübeli oyuncularla da masaya oturan Sarı-Lacivertli yönetim, Galatasaray derbisi sonrası iki futbolcu ile yürütülen görüşmeleri mutlu sonla noktalamak istiyor.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası çifte müjde! Altay Bayındır ve Serdar Aziz...

Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Altay Bayındır ile büyük oranda anlaşan Fenerbahçe yönetiminin, Galatasaray maçının ardından yapılacak olan görüşmede 23 yaşındaki file bekçisiyle yeni kontrat için anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Başkan Ali Koç'un da büyük oranda anlaştıklarını açıkladığı Altay'ın 4 yıllık yeni kontrata imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası çifte müjde! Altay Bayındır ve Serdar Aziz...

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Serdar Aziz ile de uzun süredir temasta olan Sarı-Lacivertli yönetim, özellikle İsmail Kartal'ın göreve gelişi sonrası büyük bir çıkış yakalayan 31 yaşındaki stoperi takımda tutma konusunda bir kararlılık gösteriyor.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası çifte müjde! Altay Bayındır ve Serdar Aziz...

Takvim'in haberine göre, 31 yaşındaki Serdar Aziz'e 2+1 yıllık sözleşme önerilirken, deneyimli futbolcunun ise 3 yıllık yeni kontrat istediği biliniyor. Fenerbahçe yönetimi ile Serdar arasındaki görüşmelerin olumlu sürdüğü ve Galatasaray derbisi sonrası yapılacak olan görüşmelerde tarafların opsiyon konusunda da orta yolu bulması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası çifte müjde! Altay Bayındır ve Serdar Aziz...

Ligde son dönemde büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, takımın iki yerli ve kaliteli futbolcusu Altay Bayındır ile Serdar Aziz'in sözleşmesini uzatarak iç transferde iki önemli hamleye imza atmayı hedefliyor.

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