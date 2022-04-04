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Saygı duyarız

Gelecek sezon Löw'ün takımın başına geçmesi halinde Alman hocanın yardımcısı olacağı konuşulan İsmail Kartal, "İkinci adam olmam" diyerek noktayı koymuştu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Saygı duyarız

Gelecek sezon Löw'ün takımın başına geçmesi halinde Alman hocanın yardımcısı olacağı konuşulan İsmail Kartal, "İkinci adam olmam" diyerek noktayı koymuştu...

Ajansspor'un haberine göre başkan Ali Koç, Kartal'ın bu açıklaması için, "Hocamızdan çok memnunuz. Zaman neyi gösterir bilemeyiz ama alacağı karara saygı duyarız. Biz kendisinden çok memnunuz, kalmasını isteriz. Ama onun vereceği her türlü karara da saygı duyarız" yorumunu yaptı. Kartal'a sportif direktörlük de teklif edilebileceği konuşuluyor.

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