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Mesut için Hull iddiası

Teamtalk; Hull City'nin Mesut Özil'i tekrar İngiltere'ye getirmek için cüretkar bir hamle planladığını yazdı. İsmail Kartal ile tartıştığı için Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan yıldız oyuncunun durumu bu hafta yapılacak yönetim kurulu toplantısında netleşecek. Mesut'un Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Mesut için Hull iddiası
Teamtalk; Hull City'nin Mesut Özil'i tekrar İngiltere'ye getirmek için cüretkar bir hamle planladığını yazdı. İsmail Kartal ile tartıştığı için Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan yıldız oyuncunun durumu bu hafta yapılacak yönetim kurulu toplantısında netleşecek. Mesut'un Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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