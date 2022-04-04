Fenerbahçe'de Miha Zajc ve Miguel Crespo sevinci! Appiah gibi...

Son 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlikle toplanan 19 puanın başkahramanları olarak Zajc-Crespo ikilisi öne çıkıyor. Vitor pereira'nın kiralanmasına karşı çıkıp takımda tuttuğu Miha Zajc, gol koklayan 8 numara olarak Appiah'tan sonra taraftarların gönlüne taht kurarken, yine Pereira'nın bedava denebilecek rakamla transfer ettiği Crespo da Aurelio'dan sonra en verimli ve çalışkan 6 numara olarak alkış alıyor.