Fenerbahçe'de Miha Zajc ve Miguel Crespo sevinci! Appiah gibi...

İsmail Kartal'ın orta sahaya dinamizm katma fikriyle yarattığı Miha Zajc ve Miguel Crespo ikilisi Fenerbahçe'yi adeta uçuruyor.
Son 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlikle toplanan 19 puanın başkahramanları olarak Zajc-Crespo ikilisi öne çıkıyor. Vitor pereira'nın kiralanmasına karşı çıkıp takımda tuttuğu Miha Zajc, gol koklayan 8 numara olarak Appiah'tan sonra taraftarların gönlüne taht kurarken, yine Pereira'nın bedava denebilecek rakamla transfer ettiği Crespo da Aurelio'dan sonra en verimli ve çalışkan 6 numara olarak alkış alıyor.
ÇALIŞKAN CRESPO
Çalışkanlığı ile dikkat çeken Crespo, son 6 karşılaşmada toplam 74 kilometre (Hatayspor 12.3, Kasımpaşa 12.67, Trabzonspor 13.1, Alanyaspor 12,63, Konyaspor 11,92, Kayserispor 11.45) koşarken, maç başı 12,34 kilometre ortalamaya ulaştı. Konyaspor karşısında 76 pas yaparken yüzde 96 pas isabetiyle oynayan Crespo, son Kayseri mücadelesinde ise 46 pasın 39'unu adrese yollayıp yüzde 85'lik bir oran tutturdu.