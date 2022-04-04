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Fenerbahçe kasırgası

Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal ile uçuşa geçti. Son 7 maçta 6 galibiyet+1 beraberlik alan Kanarya, futbolu ile de göz okşamaya başladı... Kartal geldikten sonra ligde F.Bahçe'den daha fazla puan (24) toplayan başka takım yok.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 06:58
Fenerbahçe kasırgası

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Fenerbahçe, İsmail Kartal'la şaha kalktı... 60 yaşındaki çalıştırıcı göreve başladığı 21'inci haftadan bu yana Süper Lig'de 24 puan (7G/3B/1M) topladı. Bu dönemde daha fazla puan toplayan ve galibiyet alan başka bir takım yok. 2.18 puan ortalaması elde eden Kartal son 7 maçta ise 6 galibiyet+1 beraberlik ile lige damgasını vurdu. Kanarya ayrıca son dört deplasman maçını 2 ve daha fazla gol atarak kazandı. Mart-Mayıs 2018'deki 5 maçlık deplasman galibiyet serisinden sonraki kendi en iyi serisini tekrarladı.

Sarı-lacivertli takımda skorların yanı sıra futbolundaki gelişim de dikkat çekiyor... Alanyaspor'u deplasmanda 5 golle deviren Kartal'ın öğrencileri, Kayseri'ye de 4 gol atarak rakiplerini sürklase etti. Kayseri'de bu sezon Süper Lig'de en fazla toplam (12) ve isabetli şut çektiği (5), ayrıca en fazla gol beklentisi yarattığı (2.25) ilk yarıyı oynadı. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdüren sarı-lacivertli takımda moraller üst seviyeye çıkarken, gözler artık hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.
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