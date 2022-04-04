Fenerbahçe kasırgası

Sarı-lacivertli takımda skorların yanı sıra futbolundaki gelişim de dikkat çekiyor... Alanyaspor'u deplasmanda 5 golle deviren Kartal'ın öğrencileri, Kayseri'ye de 4 gol atarak rakiplerini sürklase etti. Kayseri'de bu sezon Süper Lig'de en fazla toplam (12) ve isabetli şut çektiği (5), ayrıca en fazla gol beklentisi yarattığı (2.25) ilk yarıyı oynadı. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdüren sarı-lacivertli takımda moraller üst seviyeye çıkarken, gözler artık hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.
Sarı-lacivertli takımda skorların yanı sıra futbolundaki gelişim de dikkat çekiyor... Alanyaspor'u deplasmanda 5 golle deviren Kartal'ın öğrencileri, Kayseri'ye de 4 gol atarak rakiplerini sürklase etti. Kayseri'de bu sezon Süper Lig'de en fazla toplam (12) ve isabetli şut çektiği (5), ayrıca en fazla gol beklentisi yarattığı (2.25) ilk yarıyı oynadı. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdüren sarı-lacivertli takımda moraller üst seviyeye çıkarken, gözler artık hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.
DİĞER