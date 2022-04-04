Derbi startı verildi

Sarı-lacıvertlıler, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yapıldı. Yukatel Kayserispor karşısında ilk onbirde forma giyenlerin günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.
Sarı-lacıvertlıler, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yapıldı. Yukatel Kayserispor karşısında ilk onbirde forma giyenlerin günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.