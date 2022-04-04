Akıllı prens!

Arda Güler gollerine devam ediyor... 17 yaşındaki yıldız, Kayseri'de attığı golle ligde en az 90 dakika oynayan oyuncular arasında en sık gol katkısı yapan isim oldu (197 dakika; 2 gol&2 asist). Alex'in, "Golaço!!! Bravo Arda Güler" diye kutladığı Arda, "Araba, ev ileride alırım. Geleceğime yatırım yapmam lazım. Bu yüzden kendime mentor, diyetisyen, yaşam koçu ve kondisyoner tuttum" dedi.
Arda Güler gollerine devam ediyor... 17 yaşındaki yıldız, Kayseri'de attığı golle ligde en az 90 dakika oynayan oyuncular arasında en sık gol katkısı yapan isim oldu (197 dakika; 2 gol&2 asist). Alex'in, "Golaço!!! Bravo Arda Güler" diye kutladığı Arda, "Araba, ev ileride alırım. Geleceğime yatırım yapmam lazım. Bu yüzden kendime mentor, diyetisyen, yaşam koçu ve kondisyoner tuttum" dedi.