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Akıllı prens!

Arda Güler gollerine devam ediyor... 17 yaşındaki yıldız, Kayseri'de attığı golle ligde en az 90 dakika oynayan oyuncular arasında en sık gol katkısı yapan isim oldu (197 dakika; 2 gol&2 asist). Alex'in, "Golaço!!! Bravo Arda Güler" diye kutladığı Arda, "Araba, ev ileride alırım. Geleceğime yatırım yapmam lazım. Bu yüzden kendime mentor, diyetisyen, yaşam koçu ve kondisyoner tuttum" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Akıllı prens!
Arda Güler gollerine devam ediyor... 17 yaşındaki yıldız, Kayseri'de attığı golle ligde en az 90 dakika oynayan oyuncular arasında en sık gol katkısı yapan isim oldu (197 dakika; 2 gol&2 asist). Alex'in, "Golaço!!! Bravo Arda Güler" diye kutladığı Arda, "Araba, ev ileride alırım. Geleceğime yatırım yapmam lazım. Bu yüzden kendime mentor, diyetisyen, yaşam koçu ve kondisyoner tuttum" dedi.
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