Zajc'ın affı yok

31 Ocak 2019 yılında Empoli'den 3.5 milyon euro'ya geldiğinde taraftarların çoğu, "Nereden çıktı bu adam" demişti. Fenerbahçe'de 6 aylık macerasının ardından 1 yıllığına Genoa'ya kiralanan Slovenyalı futbolcudan büyük bir kesim umudunu kesmişti. Sezon başında yeniden sarı-lacivertlilere dönen Zajc, bu yıl 34. resmi maçına çıktı. Zor geçmesi beklenen Kayserispor deplasmanında gol perdesini açan Miha Zajc 4-0 kazanılan farklı zaferin mimarlarından biri oldu. Maçın 16. dakikasında soldan kazanılan serbest vuruşta Rossi'nin ceza sahasına gönderdiği ortayı arka direkte Novak içeri doldurdu. O bölgede Serdar Aziz'in vuruşunu arka direkteki Zajc tamamladı. Bu sezon 4 kez ile Süper Lig'de en fazla maçın açılış golünü atan Fenerbahçeli olan Zajc, toplam 7. golün attı. Zajc, böylelikle son üç sezonun toplamında ulaştığı gol sayısını yakalamayı başardı.

DİSİPLİNLİ OYNADIK

Miha Zajc maç sonu yaptığı açıklamada, "Maça iyi başladık. Takım olarak disiplinliydik ve çok fazla gol pozisyonu yakaladık. Golleri atmayı başardık. Milli ara sonra böyle bir galibiyetle devam etmek çok büyük mutluluk. Galatasaray derbisine 3 puanla hazırlanmak önemliydi." dedi.