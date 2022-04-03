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Umut Bozok için sıraya girdiler! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray

Transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Umut Bozok, performansı ile Milli Takım'a kadar yükselmeyi başardı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde olan yıldız futbolcu için Fenerbahçe de devreye girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 06:50
Umut Bozok için sıraya girdiler! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray

Kasımpaşa'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Umut Bozok için Takvim'in derlediği habere göre Süper Lig'in devleri yarış halinde...

Umut Bozok için sıraya girdiler! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray

Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de golcü oyuncu için temaslara başladı. Kasımpaşa'da 14 gol atan ve satın alma opsiyonu İstanbul ekibinde olan Umut için dev kulüplerin oldukça ısrarcı olduğu öğrenildi.

Umut Bozok için sıraya girdiler! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray

3 büyükler bu transferi gerçekleştirebilmesi için öncelikle Kasımpaşa'yı ikna etmesi sonra da bonservisi Lorient'te olan tecrübeli oyuncu için kulübüyle anlaşması gerekiyor. 25 yaşındaki futbolcunun Lorient ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor... Sezon sonunda Umut Bozok savaşından kimin galip çıkacağı merak ediliyor.

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