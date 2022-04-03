Umut Bozok için sıraya girdiler! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray

Kasımpaşa'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Umut Bozok için Takvim'in derlediği habere göre Süper Lig'in devleri yarış halinde...





Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de golcü oyuncu için temaslara başladı. Kasımpaşa'da 14 gol atan ve satın alma opsiyonu İstanbul ekibinde olan Umut için dev kulüplerin oldukça ısrarcı olduğu öğrenildi.

