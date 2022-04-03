O ne gol öyle İrfan

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kayserispor'u farklı geçtiği maçta İrfan Can Kahveci'nin resitali vardı. Sol ayağını raket gibi kullanan 26 yaşındaki futbolcu, çubuklu formayı giydiğinden beri belki de en iyi maçını oynadı. İrfan Can Kahveci önce, Diego Rossi'ye akıl dolu bir asist yaptı. Maç boyunca kalitesini konuşturan süper yıldız inanılmaz bir de gol attı. 54. dakikada uzaklardan meşin yuvarlağa harika vurdu. Kaleci Lung çabalasa da top 90'dan ağlarla buluştu.

BU SEZON 3. GOLÜNÜ ATTI

İrfan Can Kahveci bu sezon Süper Lig'de 18. maçına çıktı. Tecrübeli futbolcu dünkü golüyle birlikte rakip ağları 3. defa sarstı. Ayrıca 5 de asisti bulunuyor. Altay maçından sonra bir kez daha bir lig maçında hem gol attı, hem de asist yaptı.