Fenerbahçe'ye Rudi Garcia'dan kötü haber geldi! Çalışmak istediği ülke...

RUDI GARCIA İDDİASI! Öte yandan Fenerbahçe 'nin Löw, Jesus gibi isimlerle ilgilendiği ve görüşmelerine devam ettiği bilinirken, son olarak gündeme Fransız teknik adam Rudi Garcia gelmişti.

Şu anda bir Fransız kanalında yorumculuk yapan Rudi Garcia'ya talip olan kulüpler de belli oldu. Yunanistan ekibi AEK ve Fransız kulübü Lyon'un, takımın başında Rudi Garcia'yı görmek istediği kaydedildi.