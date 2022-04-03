Fenerbahçe'ye Rudi Garcia'dan kötü haber geldi! Çalışmak istediği ülke...

Son olarak Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de rota, sezonu 2. sırada bitirerek gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak. Bununla beraber sarı lacivertlilerde bir diğer gündem konusu da teknik direktör.
Son olarak Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de rota, sezonu 2. sırada bitirerek gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak. Bununla beraber sarı lacivertlilerde bir diğer gündem konusu da teknik direktör.
Fenerbahçe'nin, İsmail Kartal ile olan birlikteliğine devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmazken, Kartal yaptığı açıklamada gelecek sezon başka bir teknik adamın takımın başına gelmesi halinde yardımcı antrenör olmayacağını ifade etti.
"2. ADAM OLMAM"
İsmail Kartal konuya ilişkin yaptığı konuşmada, "Sezon sonuna kadar işimi iyi yapacağım. Sezon sonu kalır mıyım, ayrılır mıyım? Bilmiyorum. Nasip, kısmet! Rızkı veren Allah." ifadelerini kullanmıştı.
RUDI GARCIA İDDİASI!
Öte yandan Fenerbahçe'nin Löw, Jesus gibi isimlerle ilgilendiği ve görüşmelerine devam ettiği bilinirken, son olarak gündeme Fransız teknik adam Rudi Garcia gelmişti.
Şu anda bir Fransız kanalında yorumculuk yapan Rudi Garcia'ya talip olan kulüpler de belli oldu. Yunanistan ekibi AEK ve Fransız kulübü Lyon'un, takımın başında Rudi Garcia'yı görmek istediği kaydedildi.
İNGİLTERE VEYA İSPANYA'YI İSTİYOR
Bununla beraber Rudi Garcia'nın, gelecek sezon İngiltere Premier Lig veya İspanya La Liga'da görev almak istediği aktarıldı.