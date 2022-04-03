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Fenerbahçe'ye Rudi Garcia'dan kötü haber geldi! Çalışmak istediği ülke...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edilen Rudi Garcia ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şu sıralar Fransız kanalı Canal +'da yorumcu olan Rudi Garcia ile ilgilenen kulüpler belli olurken, tecrübeli teknik adamın görev almak istediği ülkeler belli oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 12:51 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 13:03
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'ye Rudi Garcia'dan kötü haber geldi! Çalışmak istediği ülke...

Son olarak Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de rota, sezonu 2. sırada bitirerek gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak. Bununla beraber sarı lacivertlilerde bir diğer gündem konusu da teknik direktör.

Fenerbahçe'ye Rudi Garcia'dan kötü haber geldi! Çalışmak istediği ülke...

Fenerbahçe'nin, İsmail Kartal ile olan birlikteliğine devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmazken, Kartal yaptığı açıklamada gelecek sezon başka bir teknik adamın takımın başına gelmesi halinde yardımcı antrenör olmayacağını ifade etti.

Fenerbahçe'ye Rudi Garcia'dan kötü haber geldi! Çalışmak istediği ülke...

"2. ADAM OLMAM"
İsmail Kartal konuya ilişkin yaptığı konuşmada, "Sezon sonuna kadar işimi iyi yapacağım. Sezon sonu kalır mıyım, ayrılır mıyım? Bilmiyorum. Nasip, kısmet! Rızkı veren Allah." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'ye Rudi Garcia'dan kötü haber geldi! Çalışmak istediği ülke...

RUDI GARCIA İDDİASI!
Öte yandan Fenerbahçe'nin Löw, Jesus gibi isimlerle ilgilendiği ve görüşmelerine devam ettiği bilinirken, son olarak gündeme Fransız teknik adam Rudi Garcia gelmişti.

Fenerbahçe'ye Rudi Garcia'dan kötü haber geldi! Çalışmak istediği ülke...

Şu anda bir Fransız kanalında yorumculuk yapan Rudi Garcia'ya talip olan kulüpler de belli oldu. Yunanistan ekibi AEK ve Fransız kulübü Lyon'un, takımın başında Rudi Garcia'yı görmek istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye Rudi Garcia'dan kötü haber geldi! Çalışmak istediği ülke...

İNGİLTERE VEYA İSPANYA'YI İSTİYOR
Bununla beraber Rudi Garcia'nın, gelecek sezon İngiltere Premier Lig veya İspanya La Liga'da görev almak istediği aktarıldı.

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