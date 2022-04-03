Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev derbiye sahne olacak. Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan kritik müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor.

Ligde son 7 maçından 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler formda grafiğini sürdürmek için sahaya çıkacak. Son olarak evinde Karagümrük'ü 2-0 geçerek derbi öncesi hata yapmayan Galatasaray ise ezeli rakibini devirip 3 puanı hanesine yazdırmak için mücadele verecek.

Moralleri yerinde olan sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapıldı.

Yukatel Kayserispor maçında forma giyen futbolcular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçın devamında gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla sona erdi.