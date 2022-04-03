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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Divock Origi operasyonu! İlk görüşme yapıldı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, golcü sorununu kaliteli bir fotvetle çözmek istiyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler, Liverpool'un Belçikalı yıldızı Divock Origi'yi gündemine alırken, oyuncunun menajeriyle de ilk görüşme gerçekleşti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Divock Origi operasyonu! İlk görüşme yapıldı

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, Liverpool ile olan sözleşmesi 2022 yılının haziran ayında sona erecek olan yıldız golcü Divock Origi'yi kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Divock Origi operasyonu! İlk görüşme yapıldı

Başkan Ali Koç'un İngiltere seyahati sırasında da gündeme gelen ve tavsiye edilen Origi için menajeri ile temas kurulduğu ve birkaç görüşme yapıldığı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Divock Origi operasyonu! İlk görüşme yapıldı

Liverpool'un Origi ile sözleşme yenilemeyeceği ve Belçikalı golcüyü Avrupa'dan isteyen kulüplerin olduğu da gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Divock Origi operasyonu! İlk görüşme yapıldı

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçeli kurmayların Origi'nin menajeri ile yaptıkları görüşmelerde 3 yıllık sözleşme dışında imza parası verilmesinin de gündeme getirdiği belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Divock Origi operasyonu! İlk görüşme yapıldı

Bu sezon sadece 14 resmi maçta Liverpool forması giyen Divock Origi, kariyeri boyunca 32 kez Belçika Milli Takım forması giydi. Divock Origi, santrfor mevkisi dışında sağ ve sol açıkta da rahatlıkla forma giyebiliyor.

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