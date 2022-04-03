FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Divock Origi operasyonu! İlk görüşme yapıldı

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, Liverpool ile olan sözleşmesi 2022 yılının haziran ayında sona erecek olan yıldız golcü Divock Origi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Başkan Ali Koç'un İngiltere seyahati sırasında da gündeme gelen ve tavsiye edilen Origi için menajeri ile temas kurulduğu ve birkaç görüşme yapıldığı ifade ediliyor.