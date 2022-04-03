FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İrfan'ın takımın liderliğine soyunduğu gibi bunu İsmail Kartal'ın ve diğer oyuncuların da kabul edip daha fazla ona saha içinde konforlu alan yaratmaları İrfan'ın da bu bilinçle saha içinde aldığı sorumluluk Fener'in maçtan önce zor geçecek düşüncesini kolaylaştırdı. Özellikle rakip yarı alanda problemi çözebilecek beceri ve yeteneği sahaya yansıtınca attığı gol ve asistle takımın kazanmasındaki en etkili oyuncuydu.

Yalnız İrfan'ın kalite anlamında bir eksiği yok mental anlamda eksik. Bu başarılı oynadığı maç adet sayısını çoğaltması bunu da sürdürebilirlik haline getirmesi onun gelişimindeki en önemli unsur olacaktır. Bu aynı zamanda takımın performansına olumlu yansıması da kaçınılmazdır. Arda'nın attığı golden daha önemli olan şey de her yerde, her statta alkışlanmasıdır. Bu onun adına mükemmel bir duygu.