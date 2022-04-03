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FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Spor yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle yorumladı. İşte o yazılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 07:43
FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL - SIRADAKİ GELSİN!

Şöyle mis gibi Fenerbahçe izlemeyi özlemişiz. Alanı daraltan, birlikte hücum edip birlikte savunan, tempoyu istediği gibi ayarlayan… İsmail Kartal'la birlikte F.Bahçe'de çok şey değişti. Zajc ve Crespo'nun hatta Mert Hakan ve İrfan Can'ın performansları ikiye katlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Devşirme sağ bek Osayi inanın Gökhan Gönül'ün en iyi zamanındaki gibi oynuyor. En iyisi de ne yaptığı bilen bir takım var sahada… Ben 'tam yetkilerle' donatılmış İsmail Kartal'ın önümüzdeki sezon çok daha iyi işler yapacağını düşünüyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Gelecek yabancı hoca, ismi ne olursa olsun zorluk yaşayacak. İsmail Kartal'a bir şans daha verilmeli. Bu birçok bölgesi oturmuş takım, yapılacak 2-3 transferle gelecek yıllara damgasını vurur. Aksi takdirde yapılacak ufacık yanlışlıklar yine hüsrana götürür.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Özellikle Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil'in kadro dışı bırakılmasına çok üzüldü. Ben artık keşke Mesut Fenerbahçe'ye hiç gelmeseydi diyorum. Hepimiz onu uzaktan "Fenerbahçeli Mesut" diye sevseydik. Taraftarın yapması gereken çubuklunun hakkını verenleri desteklemek olmalı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Maçın sonunda Crespo'nun, Mert'in, Zajc'ın, Osayi'nin formalarında kuru tek bir yer kalmadığına eminim. Son 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik gerçekten ciddi bir istatistik. Güzel ve güçlü oyunu görünce keyifle, "Sıradaki gelsin" diyorum. Hadi bakalım!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - HELAL OLSUN

Milli aralarının takımlara getirdiği durgunluğa ilk çaresi ev sahibi olmak. Değilseniz, istikrarı korumak. İsmail Kartal'ın Kayseri'deki ilk onbirinde, son maçın kahramanı Pelkas yoktu. Sakatlandığında "eyvah" denilen Ferdi de yedek kulübesindeydi. Szalai, Novak'a bırakmıştı yerini.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ne orta sahanın taşları ile oynadı Kartal, ne de ön taraftaki oyuncuların pozisyonlarıyla. Ayrılığı, özleme çevirip ezberlerini hatırlamalarını bekledi. Devre bittiğinde 12 şutun, 11'i ceza sahası içindendi Fenerbahçe adına.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İrfan Can'ın muhteşem golüyle fark üçe çıktığında, artık başka bir oyuna döndüler. Tempoyu düşürdüler, rakibi izlemeye aldılar, Bundan sonrasında "akıl oyunları" başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın "kadro dışı" kararının ardından, komplo üreticilerin hedefi İrfan Can ve Mert Hakan olmuştu. Tereddütsüz aldılar formalarını, terlerini sakınmadılar. İrfan'ın Rossi'ye yaptığı asist, "büyük oyuncu" ile "iyi oyuncu" arasındaki farktır. İzlediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bir başka açıdan değerlendirirsek, kırılma anı aslında Emrah Başsan'ın frikiğini, Altay'ın direk yardımıyla kurtarması. Skor 1-1'e gelebilir, maçın mental dengeleri bir anda değişebilirdi. Dört maçtır mağlup olan bir takımın ağır baskısında çok faullü oynadı Kayserispor. Pozisyon bulamadılar, pozisyon verdiler ve dakikalar ilerledikçe "yaparız" duygusunu da kaybettiler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Genç bir takım için kazanarak yol almak, her şeyin önünü açıyor. İsmail Kartal ilk golü bulduğu duran top setleriyle hemen her maçta takımını golün eşiğine de getiriyor. Ve yönettiği 11. maçta ilk defa gol yemeden bitirdi maçı. Helal olsun hocaya...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - ZORU KOLAY YAPTI

Fenerbahçe'nin son haftalardaki çıkışı ve milli takım arasından sonraki performansının nasıl olacağı merak ediliyordu. Kayseri'nin de kötü gidişini milli takım arası toparlaması açısından önemli bir fırsattı. Tabii ki Fenerbahçe'nin kupada Kayserispor'a elenmesi bu maçın kendileri açısından rövanş niteleğindeydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Maçın ilk devresinde rakibine baskıyla, enerjiyle ve saha için yapısıyla savunma ve hücumda çok güçlü bir son haftaların deplesman oyununu sergiledi F.Bahçe. Rakibine frikik haricinde pozisyon vermedikleri gibi ilk devre kaçıdıklarını atsalardı çok daha farklı bir skorla maçı da bitirebilirlerdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Szalai ve Serdar'ın dengeli ve yüksek konsantrasyonla oynadığı oyun Novak'ın futbolu özlemesi, Samuel'in sağda her geçen gün gelişmesi, Crespo'nun Zajc'la uyumu, Rossi'nin açık alanda takımının en etkili ve tehdiktar oyuncusu olması önemliydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Hakan'ın da cezası bittikten sonra orta saha dörtlüsünde hücumda sağ çizgide oynaması yalnız İrfan'ı çizgiden alıp içeride Serdar'ın arkasıda oynatmak değil Kayseri'de Calore'ün çıkışlarını engellemesi adına da önemliydi. Bunu da başarıyla uyguladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İrfan'ın takımın liderliğine soyunduğu gibi bunu İsmail Kartal'ın ve diğer oyuncuların da kabul edip daha fazla ona saha içinde konforlu alan yaratmaları İrfan'ın da bu bilinçle saha içinde aldığı sorumluluk Fener'in maçtan önce zor geçecek düşüncesini kolaylaştırdı. Özellikle rakip yarı alanda problemi çözebilecek beceri ve yeteneği sahaya yansıtınca attığı gol ve asistle takımın kazanmasındaki en etkili oyuncuydu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Yalnız İrfan'ın kalite anlamında bir eksiği yok mental anlamda eksik. Bu başarılı oynadığı maç adet sayısını çoğaltması bunu da sürdürebilirlik haline getirmesi onun gelişimindeki en önemli unsur olacaktır. Bu aynı zamanda takımın performansına olumlu yansıması da kaçınılmazdır. Arda'nın attığı golden daha önemli olan şey de her yerde, her statta alkışlanmasıdır. Bu onun adına mükemmel bir duygu.

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