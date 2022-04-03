FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Özellikle Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil'in kadro dışı bırakılmasına çok üzüldü. Ben artık keşke Mesut Fenerbahçe'ye hiç gelmeseydi diyorum. Hepimiz onu uzaktan "Fenerbahçeli Mesut" diye sevseydik. Taraftarın yapması gereken çubuklunun hakkını verenleri desteklemek olmalı.
Maçın sonunda Crespo'nun, Mert'in, Zajc'ın, Osayi'nin formalarında kuru tek bir yer kalmadığına eminim. Son 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik gerçekten ciddi bir istatistik. Güzel ve güçlü oyunu görünce keyifle, "Sıradaki gelsin" diyorum. Hadi bakalım!
GÜRCAN BİLGİÇ - HELAL OLSUN
Milli aralarının takımlara getirdiği durgunluğa ilk çaresi ev sahibi olmak. Değilseniz, istikrarı korumak. İsmail Kartal'ın Kayseri'deki ilk onbirinde, son maçın kahramanı Pelkas yoktu. Sakatlandığında "eyvah" denilen Ferdi de yedek kulübesindeydi. Szalai, Novak'a bırakmıştı yerini.