Devler Ligi yürüyüşü

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin müthiş yükselişi sürüyor. Sarı-lacivertliler dün küme düşme hattına yakın Kayserispor'a konuk oldu. Haftalardır kaybeden rakibi karşısında baştan sona etkili bir oyun sergileyen sarılacivertliler 16. dakikada öne geçti. Serdar Aziz'in karambolde içeri çevirdiği topu Miha Zajc arka direkte bomboş kaleye yolladı. İlk devrenin sonunda Kanarya farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci, savunma arkasına koşu atan Diego Rossi'yi harika gördü. Ölçülü bir pas attı. Uruguaylı yıldız da topu kontrol ettikten sonra Lung'u avladı: 0-2.

SOLAKLAR RESİTAL SUNDU

Fenerbahçe ikinci devrede de bir hayli etkiliydi. Dakikalar 54'ü gösterirken İrfan Can Kahveci yaklaşık 30 metreden raket gibi kullandığı sol ayağıyla inanılmaz bir şut çıkardı. Meşin yuvarlak 90'a yapıştı. 26 yaşındaki oyuncu golü hamile olan eşine armağan etti. Sarı-lacivertliler kalan bölümde de rakip kaleyi abluka altına almaya devam etti. Sonradan oyuna giren 17 yaşındaki Arda Güler, ağabeyi İrfan Can'ı kıskandıracak güzellikte golle skoru belirledi: 0-4. Kanarya maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

NOVAK 11'de

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Kayserispor mücadelesine 2 değişiklik yaparak çıktı. Sarılacivertlilerde Kartal, Mesut Özil ve Attila Szalai'nin yerine Filip Novak ile Mert Hakan Yandaş'ı oynattı. Deneyimli çalıştırıcının sahaya sürdüğü iki isim de iyi maç çıkardılar. 90 dakika bitiminde hocaları İsmail Kartal'dan alkışı aldılar.

MÜTHİŞ SERİ YAKALADI

Fenerbahçe, son 7 maçta 6. galibiyetini elde etti. Kanarya bu bölümde rakip fileleri 18 defa havalandırmayı başardı. Kalesinde ise sadece 6 gol gördü. Bu süreçte artı 12 averaj yaptı. İsmail Kartal da bu başarısıyla sarı-lacivertli camianın bir kez daha takdirini kazandı.

AFERİN SANA ARDA

İkinci yarıda oyuna dahil olan Arda Güler attığı golde hem klasını hem de zekasını konuşturdu. Rakiple kaleciyi aynı hizaya alan 17 yaşındaki süper yetenek sol ayağıyla örümcek ağlarını temizledi. Takım arkadaşları tebrik ederken, Kayserisporlu futbolcular ve tribünler de onu alkışladı.