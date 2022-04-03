Aile içinde kalacak

Fenerbahçe'ye sezon sonuna kadar imza atan ancak başarılı performansıyla kafaları karıştıran İsmail Kartal, Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılma kararı hakkında konuşmak istemedi. Tecrübeli hoca, "Yönetim böyle bir karar aldı. Medya önünde konuşmam. Bunu medya önünde konuşmak bize yakışmaz. Aile içi bir sorun" dedi. Maçı iyi oynayarak kazandıklarını söyleyen Kartal, "İşimi en iyi şekilde sezon sonuna kadar yapacağım. Ligi en iyi yerde bitireceğiz" yorumunda bulundu.

11 MAÇTA 24 PUAN!

Teknik Direktör İsmail Kartal, F.Bahçe'nin başına geçtikten sonra 11. Süper Lig maçına dün çıktı. Sarı-lacivertliler, 7. galibiyetini aldı. Kanarya diğer 4 maçta 3 beraberlik ve sadece 1 yenilgi yaşamıştı.