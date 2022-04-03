4’ü de sarıda geçti

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de 4 futbolcu sarı kart sınırındaydı. Teknik direktör İsmail Kartal da öğrencilerini bu konuda uyarmıştı. Hakeme kesinlikle itiraz edilmemesini istemişti. Sarı-lacivertli oyuncular da temiz maç çıkardılar. Savunmanın bel kemiği Kim-Min Jae, sol bekte maça başlayan Filip Novak, sonradan oyuna giren Luiz Gustavo ve dün Kayserispor karşısında 1 gol, 1 asistle oynayan İrfan Can Kahveci kart görmediler. Böylece 4'ü de Cimbom ile oynanacak derbide forma giyebilecekler. Teknik direktör İsmail Kartal da Galatasaray mücadelesi öncesinde kart görmeyen oyuncularına maç sonunda teşekkür etti.