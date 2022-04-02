TRANSFER HABERİ - Görüşmeler yeniden başladı! Marcelo ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de ilk 30 haftanın sonuna gelinirken topladığı 53 puanla zirvenin 17 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.
Öncelikli olarak teknik direktör konusunu halletmek isteyen Sarı-Lacivertli kurmaylar birçok isimle temaslarını sürdürürken, eksik görülen mevkiler için de bazı isimler gündemde...
Yeni sezonda şampiyonluk hasretini mutlak dindirmek isteyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç yaptığı bir açıklamada savunmaya takviyeler yapılacağının sinyallerini verirken, İspanya'dan bu sözleri destekler nitelikte bir haber geldi.