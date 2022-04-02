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TRANSFER HABERİ - Görüşmeler yeniden başladı! Marcelo ve Fenerbahçe...

Spor haberi... Süper Lig'de ikincilik için Konyaspor ile kıyasıya bir yarış içerisinde olan Fenerbahçe yeni sezon için de kolları sıvamış durumda. Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, öncelikli olarak teknik direktör konusunu halletmek isterken İspanya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 13:02
CEVDET BERKER İŞLEYEN
TRANSFER HABERİ - Görüşmeler yeniden başladı! Marcelo ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de ilk 30 haftanın sonuna gelinirken topladığı 53 puanla zirvenin 17 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.

TRANSFER HABERİ - Görüşmeler yeniden başladı! Marcelo ve Fenerbahçe...

Öncelikli olarak teknik direktör konusunu halletmek isteyen Sarı-Lacivertli kurmaylar birçok isimle temaslarını sürdürürken, eksik görülen mevkiler için de bazı isimler gündemde...

TRANSFER HABERİ - Görüşmeler yeniden başladı! Marcelo ve Fenerbahçe...

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini mutlak dindirmek isteyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç yaptığı bir açıklamada savunmaya takviyeler yapılacağının sinyallerini verirken, İspanya'dan bu sözleri destekler nitelikte bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Görüşmeler yeniden başladı! Marcelo ve Fenerbahçe...

İspanyol haber kaynağı 'todofichajes'in haberine göre; Fenerbahçe Real Madrid'in yıldız ismi Marcelo ile yeniden görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERİ - Görüşmeler yeniden başladı! Marcelo ve Fenerbahçe...

Daha öncede Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen yıldız oyuncu için Fenerbahçe'nin ikna turlarını başladığı belirtilirken, 'Real Madrid'den eski takım arkadaşı Özil'i kadrosunda bulunduruan İstanbul ekibi' ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER HABERİ - Görüşmeler yeniden başladı! Marcelo ve Fenerbahçe...

Kulübüyle olan sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 33 yaşındaki sol bekin bonservisinin elinde olması Fenerbahçe'nin daha yüksek bir maaş teklifinde bulunabilmesine olanak sağlayacağının altı çizildi.

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