TRANSFER HABERİ - Görüşmeler yeniden başladı! Marcelo ve Fenerbahçe...

İspanyol haber kaynağı 'todofichajes'in haberine göre; Fenerbahçe Real Madrid'in yıldız ismi Marcelo ile yeniden görüşmelere başladı.

Daha öncede Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen yıldız oyuncu için Fenerbahçe 'nin ikna turlarını başladığı belirtilirken, 'Real Madrid'den eski takım arkadaşı Özil'i kadrosunda bulunduruan İstanbul ekibi' ifadeleri kullanıldı.

Kulübüyle olan sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 33 yaşındaki sol bekin bonservisinin elinde olması Fenerbahçe'nin daha yüksek bir maaş teklifinde bulunabilmesine olanak sağlayacağının altı çizildi.