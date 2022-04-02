Haberler Fenerbahçe Miha Zajc Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu: Derbi öncesi 3 puan çok iyi

Miha Zajc Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu: Derbi öncesi 3 puan çok iyi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sahadan 4-0 galip ayrılan sarı-lacivertlilerde perdeyi açan Miha Zajc açıklamalarda bulundu. Zajc, derbi öncesi 3 puanın iyi olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 18:26
Miha Zajc Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu: Derbi öncesi 3 puan çok iyi

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin ilk golünü kaydeden Miha Zajc, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray maçı öncesi galibiyetin önemine vurgu yapan Zajc: "Maça iyi başladık. Takım olarak disiplinliydik ve çok fazla gol pozisyonu yakaladık. Golleri atmayı başardık. Milli aradan sonra böyle bir galibiyetle devam etmek çok büyük mutluluk. Galatasaray derbisine 3 puanla hazırlanmak önemli olacak." ifadelerini kullandı.

Miha Zajc, karşılaşmanın 76. dakikasında kenara alındı ve yerini Luiz Gustavo'ya bıraktı.

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