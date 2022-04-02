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Kayserispor Fenerbahçe maçının ardından Arda Güler attığı golü anlattı! "Hocam beni uyardı..."

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği maçta kapanış golünü atan Arda Güler, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 17 yaşındaki genç futbolcu, ekstra çalışmalra yapıp videolar izleyerek kendini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 18:54
Kayserispor Fenerbahçe maçının ardından Arda Güler attığı golü anlattı! "Hocam beni uyardı..."

Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler maçtan 4-0 galip ayrılarak çıkışını sürdürdü. Fenerbahçe'nin maçtaki son golü genç yıldız Arda Güler'den geldi.

17 yaşındaki futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada, ekstra çalışmalr yaptığını ve hocalarının gelişiminde büyük pay sahibi olduğunu söyledi.

İşte Arda Güler'in açıklamaları:

Mert Hakan abi bana hep iyi davranıyor. Burada da bana pası attı. Her zaman ekstra çalışmalar yapıyorum. Videolar izliyorum maçlardan önce nasıl goller atabilirim diye.

Özgüven, kaygı ve stresle alakalı bize alt yapıda dersler veriyorlardı. Onları sahada uyguladığım için mutluyum. Yasin hocam da maçtan önce kaleci ile ilgili beni uyardı. Golümü attığım için mutluyum.

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