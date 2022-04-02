Kayserispor - Fenerbahçe maçında VAR hakemi Özgüç Türkalp oldu!

Kayserispor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaşacak. Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe, formda grafiğini sürdürmek istiyor. Kayserispor ise sahasında ağırladığı güçlü rakibini mağlup etmeyi amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU!

Öte yandan Kayserispor-Fenerbahçe maçında VAR hakemi belli oldu. Zorlu karşılaşmanın VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak.