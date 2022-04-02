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Kayserispor - Fenerbahçe maçında VAR hakemi Özgüç Türkalp oldu!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Orta hakem olarak Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı zorlu maçın VAR hakemi açıklandı. Kayserispor - Fenerbahçe maçının VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 11:35 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 11:56
Kayserispor - Fenerbahçe maçında VAR hakemi Özgüç Türkalp oldu!

Kayserispor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaşacak. Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe, formda grafiğini sürdürmek istiyor. Kayserispor ise sahasında ağırladığı güçlü rakibini mağlup etmeyi amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU!
Öte yandan Kayserispor-Fenerbahçe maçında VAR hakemi belli oldu. Zorlu karşılaşmanın VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak.

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