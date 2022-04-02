KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Kayserispor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaşacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Ligde oynadığı son 6 müsabakada 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, Kayserispor'u yenerek bu çıkışı sürdürmeyi planlıyor. Ev sahibi ekip ise güçlü rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

⚽KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2 Nisan Cumartesi oynanacak Kayserispor Fenerbahçe karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.

⚽KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Kayserispor Fenerbahçe arasındaki mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan, Kayserispor'a karşı verilecek mücadelede forma giyemeyecek fakat iki maçlık cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş ve sakatlıklarını atlatan Ferdi Kadıoğlu ile Attila Szalai'nin kadroda yer alması bekleniyor.

GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ KART ALARMI!

Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Kim Min-jae ve Filip Novak ise sarı kart ceza sınırında bulunurken; dört futbolcu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 32. haftada Galatasaray ile oynanacak derbide takımdaki yerlerini alamayacak.