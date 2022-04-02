Kayserispor - Fenerbahçe maçı CANLI izle! Kayseri FB maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Kayserispor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaşıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Ligde oynadığı son 6 müsabakada 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, Kayserispor'u yenerek bu çıkışı sürdürmeyi planlıyor. Ev sahibi ekip ise güçlü rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.





📌KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Abdulkadir Parmak, Kemen, Emrah, Cardoso, Gavranovic.

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Min Jae, Serdar Aziz, Novak, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.

⚽KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Kayserispor'un Fenerbahçe'yi ağırladığı karşılaşma saat 16.00'da başladı. Zorlu müsabaka Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ KART ALARMI!

Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Kim Min-Jae ve Filip Novak ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 4 futbolcu kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 32. haftada Galatasaray ile oynanacak derbide takımdaki yerlerini alamayacak.