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İsmail Kartal Kayserispor Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda aldığı galibiyetle çıkışını sürdüren Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Rakibini 4-0 mağlup eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kartal, kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ve Mesut Özil ile ilgili, "Ozan Tufan ve Mesut Özil ile ilgili medya önünde konuşmam. Yönetim böyle bir karar aldı, bunu medya önünde konuşmak bize yakışmaz. Ailesel bir sorun." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 18:33 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 18:40
İsmail Kartal Kayserispor Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu

İŞTE KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Sayın Başkanımız Ali Koç'un doğum günü. Sayın başkanımız Ali Koç'a bir galibiyeti armağan etmek istiyorduk. Başkanımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Doğum günü kutlu olsun. Nice sağlıklı, uzun ömürler diliyorum.

Oyunumuzun ve oyuncularımızın geliştiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Maçı ilk devre de koparabilirdik ama sonuç olarak bugün maçı kazandık.

Yükselen formumuz var. Oyunumuz her hafta güçleniyor ve gelişiyor. Oyuncularımız da aynı şekilde. Kayserispor'u çok iyi analiz ettik. Tüm planlarımız işledi.

Bu takım çok daha iyi yerlere gelecek. Çok karakterli oyuncularımız var. Onlarla çalıştığım için mutluyum. Hepsi gözümün içine bakıyor. Saygı içerisinde devam ediyoruz. Elimizden geleni Fenerbahçem için yapmaya devam edeceğiz.

Ozan Tufan ve Mesut Özil ile ilgili medya önünde konuşmam. Yönetim böyle bir karar aldı, bunu medya önünde konuşmak bize yakışmaz. Ailesel bir sorun.

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