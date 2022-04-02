FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan Joachim Löw'e servet! Teklifi kabul etti

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için geri sayıma geçildi… Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler uzun süredir Alman teknik adam Löw ile görüşüyordu. İki taraf gelecek planları için fikir alışverişinde bulundu...
Takvim'in haberine göre; son görüşmede ilk defa maddi konular gündeme geldi...
TEKLİFE OLUMLU BAKIYOR
Başkan Ali Koç'un Joachim Löw ve ekibine yıllık 11 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Görüşmeler olumlu yönde ilerliyor... Alman teknik direktörün teklifi kabul etmesi bekleniyor.