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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan Joachim Löw'e servet! Teklifi kabul etti

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör gündemi netlik kazanıyor. Sezon sonunda takımı Löw'e emanet etmek isteyen başkan Ali Koç kesenin ağzını açtı. Alman hoca ve yardımcılarına 11 milyon Euro teklif eden Kanarya, imza için geri sayıma geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan Joachim Löw'e servet! Teklifi kabul etti

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için geri sayıma geçildi… Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler uzun süredir Alman teknik adam Löw ile görüşüyordu. İki taraf gelecek planları için fikir alışverişinde bulundu...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan Joachim Löw'e servet! Teklifi kabul etti

Takvim'in haberine göre; son görüşmede ilk defa maddi konular gündeme geldi...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan Joachim Löw'e servet! Teklifi kabul etti

TEKLİFE OLUMLU BAKIYOR

Başkan Ali Koç'un Joachim Löw ve ekibine yıllık 11 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Görüşmeler olumlu yönde ilerliyor... Alman teknik direktörün teklifi kabul etmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan Joachim Löw'e servet! Teklifi kabul etti

BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEKLER

İki tarafın kısa zaman içersinde bir kez daha bir araya gelmesi ve anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de Löw sonrası transfer çalışmaları da hız kazanacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan Joachim Löw'e servet! Teklifi kabul etti

23 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR

62 yaşındaki hoca, 1998- 1999 sezonunda F.Bahçe'yi, 2000- 2001 sezonunda da Adana'yı çalıştırmıştı. Löw 2006-2021 yılları arasında Almanya Milli Takımı'nda görev aldı.

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