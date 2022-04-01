SPOR HABERİ - İsmail Kartal'dan Kayserispor maçı öncesi öğrencilerine uyarı!

RAKİP YARALI ASLAN, DİKKAT! Tecrübeli hoca, oyunculardan tekrar lige konsantre olmalarını isterken, kendilerini zorlu bir mücadelenin beklediğini de hatırlattı. Kayserispor 'un 4 maçtır kazanamadığını anımsatan Kartal, rakiplerinin evinde puan almak için sahada her şeyini ortaya koyacağı konusunda uyardı...

Öte yandan ilk onbirde son Konya maçına göre birkaç değişiklik olacak. Kadro dışı kalan Mesut'un yerine Pelkas formaya yakın. Sakatlığı yeni geçen Szalai'nin yerine ise sol bekte Novak'ın oynaması bekleniyor. Crespo ile Zajc yine orta sahayı organize edecekler.