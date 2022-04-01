Haberler Fenerbahçe SPOR HABERİ - İsmail Kartal'dan Kayserispor maçı öncesi öğrencilerine uyarı!

SPOR HABERİ - İsmail Kartal'dan Kayserispor maçı öncesi öğrencilerine uyarı!

Spor haberi... Süper Lig'in ilk 30 haftası sonunda Konyaspor ile farkı ikiye indiren sarı-lacivertli ekip kazanırsa 32. hafta mücadelesinde Kayserispor'a konuk olacak. Fenerbahçe bu karşılaşmayı kazanırsa maç fazlasıyla 2. sıraya yükselecek. İsmail Kartal, oyunculardan seriyi sürdürmelerini istedi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 06:50
SPOR HABERİ - İsmail Kartal'dan Kayserispor maçı öncesi öğrencilerine uyarı!

Süper Lig'de son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor... Deplasmanda yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, kazanması halinde maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselecek.

SPOR HABERİ - İsmail Kartal'dan Kayserispor maçı öncesi öğrencilerine uyarı!

İsmail Kartal ve öğrencileri bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Takımda, Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılması dışında moraller yüksek.

SPOR HABERİ - İsmail Kartal'dan Kayserispor maçı öncesi öğrencilerine uyarı!

Milli futbolcuların büyük kısmı döndü. Ferdi Kadıoğlu iyileşti. İsmail Kartal'ın tek endişesi aradan önce yakalanan form ve ivmenin kaybedilmesi.

SPOR HABERİ - İsmail Kartal'dan Kayserispor maçı öncesi öğrencilerine uyarı!

RAKİP YARALI ASLAN, DİKKAT!
Tecrübeli hoca, oyunculardan tekrar lige konsantre olmalarını isterken, kendilerini zorlu bir mücadelenin beklediğini de hatırlattı. Kayserispor'un 4 maçtır kazanamadığını anımsatan Kartal, rakiplerinin evinde puan almak için sahada her şeyini ortaya koyacağı konusunda uyardı...

SPOR HABERİ - İsmail Kartal'dan Kayserispor maçı öncesi öğrencilerine uyarı!

Öte yandan ilk onbirde son Konya maçına göre birkaç değişiklik olacak. Kadro dışı kalan Mesut'un yerine Pelkas formaya yakın. Sakatlığı yeni geçen Szalai'nin yerine ise sol bekte Novak'ın oynaması bekleniyor. Crespo ile Zajc yine orta sahayı organize edecekler.

SPOR HABERİ - İsmail Kartal'dan Kayserispor maçı öncesi öğrencilerine uyarı!

KARAOĞLAN YÖNETECEK
Yukatel Kayserispor- Fenerbahçe maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Kadir Has Stadı'nda yarın saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor