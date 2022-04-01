SPOR HABERİ - İsmail Kartal'dan Kayserispor maçı öncesi öğrencilerine uyarı!

Süper Lig'de son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor... Deplasmanda yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, kazanması halinde maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselecek.
Süper Lig'de son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor... Deplasmanda yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, kazanması halinde maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselecek.
İsmail Kartal ve öğrencileri bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Takımda, Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılması dışında moraller yüksek.
Milli futbolcuların büyük kısmı döndü. Ferdi Kadıoğlu iyileşti. İsmail Kartal'ın tek endişesi aradan önce yakalanan form ve ivmenin kaybedilmesi.
RAKİP YARALI ASLAN, DİKKAT!
Tecrübeli hoca, oyunculardan tekrar lige konsantre olmalarını isterken, kendilerini zorlu bir mücadelenin beklediğini de hatırlattı. Kayserispor'un 4 maçtır kazanamadığını anımsatan Kartal, rakiplerinin evinde puan almak için sahada her şeyini ortaya koyacağı konusunda uyardı...
Öte yandan ilk onbirde son Konya maçına göre birkaç değişiklik olacak. Kadro dışı kalan Mesut'un yerine Pelkas formaya yakın. Sakatlığı yeni geçen Szalai'nin yerine ise sol bekte Novak'ın oynaması bekleniyor. Crespo ile Zajc yine orta sahayı organize edecekler.
KARAOĞLAN YÖNETECEK
Yukatel Kayserispor- Fenerbahçe maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Kadir Has Stadı'nda yarın saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek.
Mücadelenin 4. hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz olacak. Sarı-lacivertliler, Karaoğlan ile bu sezon ligde çıktığı üç maçta 1'er galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.