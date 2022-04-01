Fenerbahçe'nin yeni hocası için flaş açıklama!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kıbrıs'ta KKTC FBİDER'in düzenlediği Gelecek Fenerbahçe konulu panele katıldı. Koç, sarı lacivertli ekibin yeni teknik direktörüyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli ekibin yeni teknik direktörü konusunda bekleyiş sürerken, Ali Koç, Kıbrıs'ta katıldığı KKTC FBİDER'in düzenlediği Gelecek Fenerbahçe konulu panelde flaş açıklamalarda bulundu.

Ali Koç: "Avrupa'da ziyaretlerimiz oldu. 2-3 aday üzerinde gidiyoruz. Bunlar iki aydır devam eden görüşmeler. Bizim ekonomik gücümüze göre de bir nebze ağır olacak diyelim ama bunlar dünya çapında isimler. Ama Türkiye'de 3-4 hafta iyi futbol oynuyorsunuz, 'Bu hoca kalsın, ne gerek var dışarıdan hoca getirmeye diyorlar.' Dışarıdan en iyisini getirseniz bile Türkiye'de yerden yere vurulacak. Türkiye'de yabancı hoca olmak zor ama bu sefer turnayı gözünden vuracağımızı ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.