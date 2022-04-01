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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Forvet arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerle ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Luis Suarez için devreye gireceği iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası!

Yeni sezonda flaş transferler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin gündemine usta bir golcü geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası!

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, İspanyol devi Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Luis Suarez için harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası!

Sarı-Lacivertliler yıldız oyuncunun şartlarını öğrenmek için araştırmalara başladı. Fenerbahçe sezon sonu yaklaşırken menajeriyle resmi görüşmelere başlayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası!

Son yıllarda golcü konusunda bir türlü istediğini bulamayan Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuyu renklerine katarak büyük sorununa çare bulmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası!

MLS TAKIMLARI DA PUSUDA

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan yıldız golcü Suarez, 2020 yılından beri İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası!

35'lik yıldız için şimdiye kadar 123.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı. Uruguaylı yıldız, Barcelona, Liverpool ve Ajax gibi devlerin de formasını giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası!

Bu sezon 37 karşılaşmaya çıkan Suarez, 11 gol atarken 3 de asiste imza attı. La Liga ekibi Atletico Madrid 2020 yılında Suarez için 7 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti. Tecrübeli oyuncu MLS takımlarının da transfer listesinde yer alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası!

MESSI'NIN REKORUNU KIRDI!

Luis Suarez, Güney Amerika elemelerinde 29 gol atarak PSG'nin Arjantinli süperstarı Lionel Messi'nin 28 gollük rekorunu kırdı. 35 yaşındaki golcü son olarak Şili filelerini havalandırmayı başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası!

TAM BİR GOL MAKİNESİ

Uruguaylı yıldız Luis Suarez kulüp kariyerinde 691 karşılaşmaya çıktı. 435 gole imza atan tecrübeli oyuncunun 240 da asisti bulunuyor.

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